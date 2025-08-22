Năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sẽ là "bệnh viện thông minh"

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, đến nay Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã trở thành một địa chỉ y tế tin cậy, một trong những bệnh viện hạng I của Thủ đô, có uy tín trong nước và từng bước hội nhập quốc tế.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội khẳng định như vậy khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 105 năm hình thành - 55 sáp nhập và đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn diễn ra ngày 22/8.

Đi đầu ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã và đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống y tế Thủ đô và cả nước với chất lượng chuyên môn không ngừng nâng cao. Bệnh viện không chỉ đi đầu trong việc ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại, triển khai nhiều mô hình quản lý tiên tiến, mà còn là cái nôi đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều tuyến bệnh viện khác.

Bệnh viện hiện có Trung tâm Kỹ thuật cao với nhiều chuyên khoa sâu, triển khai thành công hàng trăm kỹ thuật y học hiện đại ngang tầm khu vực. Với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ từ chẩn đoán đến điều trị, nhiều kỹ thuật cao trong chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa, cột sống, chỉnh hình nhi đã thực hiện thành công, là bệnh viện đầu tiên của Hà Nội thực hiện thành công ghép tạng.

“Đặc biệt, nhiều thành tựu y học đỉnh cao đã được thực hiện tại đây như lấy ghép tạng từ người cho sống và người cho chết não hay phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ cho bệnh nhi người nước ngoài đã góp phần nâng cao uy tín của Ngành Y tế Việt Nam. Bệnh viện là cái nôi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện tuyến dưới,” Tiến sỹ Nguyễn Đình Hưng phân tích.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã trở thành lá cờ đầu y tế Thủ đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Nguyễn Đình Hưng cho hay bệnh viện được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Trong giai đoạn tới, bệnh viện cần phát huy truyền thống “trăm năm Xanh Pôn,” tập trung xây dựng bệnh viện thông minh, hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu y tế số, ứng dụng AI, Big Data và IoT trong chẩn đoán, điều trị và quản trị.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội chỉ rõ thời gian tới, bệnh viện cần phát triển với 5 định hướng trọng tâm. Trong đó, bệnh viện cần đột phá trong kỹ thuật cao và y học chính xác, tiếp tục triển khai các kỹ thuật ghép tạng phức tạp, y học tái tạo, y học gen, liệu pháp miễn dịch cá thể hóa; Phấn đấu trở thành một trong những trung tâm y khoa hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu bệnh viện chú trọng xây dựng thương hiệu dịch vụ y tế chuẩn quốc tế, hoàn thiện các tiêu chuẩn ISO, JCJ để tăng tính hội nhập, mở rộng hợp tác với các bệnh viện quốc tế nhằm thu hút bệnh nhân nước ngoài và nâng cao uy tín thương hiệu.

Trở thành bệnh viện thông minh vào năm 2026

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là bệnh viện hạng I với 7 chuyên khoa đầu ngành, quy mô 870 giường, tiếp đón 2.000-3.000 bệnh nhân mỗi ngày. Từ một Khoa Ngoại nhỏ bé, bệnh viện đã trở thành lá cờ đầu y tế Thủ đô, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và chăm sóc cộng đồng.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Long - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết những năm qua, các tên gọi thân thuộc "xương Xanh Pôn," "bỏng Xanh Pôn," "nhi Xanh Pôn"... đã đi sâu vào tiềm thức người dân Hà Nội, là niềm tự hào của y tế Thủ đô.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Long - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời gian qua, bên cạnh những thành tựu về mặt chuyên môn, bệnh viện đã chú trọng thực hiện chuyển đổi số. Nhiều ứng dụng, tính năng tiêu biểu đã thực hiện thành công tại bệnh viện như: Ứng dụng AI trong công tác khám chữa bệnh trong chẩn đoán hình ảnh, nội soi tiêu hóa, nhận diện khuôn mặt tiếp đón người bệnh, số hóa quy trình khám sức khỏe hợp đồng, hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS), triển khai Bệnh án điện tử mạn tính, App Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn...

Tiến sỹ Nguyễn Đức Long phân tích, việc thực hiện chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả cao như: Triển khai bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy (100%), giảm sai sót xuất toán bảo hiểm 10 lần, giảm in, quản lý và lưu trữ giấy (90%), hiệu suất công việc tăng 20%, giảm sai sót y khoa 20% và giảm thời gian chờ đợi của người bệnh 30%. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đang tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị để trở thành bệnh viện thông minh vào năm 2026.

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Cùng với đó, 10 tập thể và 17 cá nhân của Bệnh viện được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngay sau lễ kỷ niệm, bệnh viện đã tổ chức hội nghị khoa học thường niên. Đây là sự kiện khoa học lớn nhất trong năm của bệnh viện, là nơi hội tụ của các chuyên gia, y bác sỹ hàng đầu trong nước và quốc tế để cùng giao lưu, chia sẻ kiến thức và cập nhật những thành tựu y khoa đột phá./.

