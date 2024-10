Chuyên gia quốc tế khám, điều trị cho trẻ bị dị tật tại Bệnh viện Xanh Pôn

Đoàn chuyên gia quốc tế khám cho trẻ bị dị tật bàn tay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 14/10, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông tin về việc tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em dưới 16 tuổi mắc các dị tật bẩm sinh và bệnh lý cơ xương khớp với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Chương trình khám và phẫu thuật diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 22/10. Đây là nội dung trong kế hoạch hợp tác quốc tế của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị đồng thời tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các chuyên gia y tế hàng đầu.

Nhận hồ sơ phẫu thuật từ thiện cho bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh Chắp cánh ước mơ là Chương trình phẫu thuật từ thiện với mong muốn tạo cơ hội cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận với điều kiện y tế tốt và những phương pháp phẫu thuật tối ưu.

Đoàn chuyên gia quốc tế gồm các bác sỹ hàng đầu trong lĩnh vực chỉnh hình nhi đến từ Tây Ban Nha, Mỹ và Trung Quốc sẽ tham gia tư vấn, hội chẩn và phẫu thuật các ca bệnh khó. Tiến sỹ Francisco Soldado - Trưởng khoa Phẫu thuật Chỉnh hình Nhi tại Bệnh viện Vall d'Hebron (Barcelona, Tây Ban Nha) dẫn đầu đoàn chuyên gia. Bên cạnh đó, còn có các chuyên gia như Tiến sỹ Javier Buendía Pérez từ Madrid (Tây Ban Nha) và Tiến sỹ Shen Xiaofang từ Trung Quốc trong lĩnh vực chỉnh hình và phẫu thuật nhi khoa, Bác sỹ Dan Ariel Zlotolow - Giám đốc Hiệp hội Chỉnh hình Nhi chi trên, Bệnh viện Nhi Shriners (Philadelphia, Hoa Kỳ).

Thạc sỹ Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình chi trên và chi dưới (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) cho biết việc điều trị dị tật bẩm sinh vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt khi nhiều trẻ em đến bệnh viện trong tình trạng dị tật đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và cuộc sống của trẻ. Do đó, việc sàng lọc sớm và can thiệp kịp thời ở trẻ là yếu tố then chốt trong điều trị các dị tật phức tạp.

Việc cập nhật kiến thức chuyên môn và hỗ trợ từ các chuyên gia quốc tế sẽ giúp các bác sỹ của bệnh viện nâng cao khả năng điều trị, đặc biệt là với các ca bệnh phức tạp như: điều trị dị tật như liệt đám rối thần kinh cánh tay, các biến dạng chi trên và dị tật cơ xương khớp khác không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao mà còn yêu cầu sự tỉ mỉ và am hiểu sâu về giải phẫu.

Bên cạnh các hoạt động khám và phẫu thuật, các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và đoàn chuyên gia quốc tế còn tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn, cập nhật các phương pháp điều trị mới và thảo luận về những ca bệnh khó. Những kiến thức và kỹ thuật mới được chia sẻ trong các buổi hội thảo này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho các bệnh nhi tại bệnh viện đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác quốc tế.

Tiến sỹ Francisco Soldado là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật vi phẫu chỉnh hình nhi, đặc biệt trong điều trị các dị tật chi trên phức tạp và liệt đám rối thần kinh cánh tay. Ông đã từng hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong các đợt khám và phẫu thuật vào năm 2022, 2023 và tháng 4 năm 2024, mang lại nhiều kết quả tích cực trong điều trị cho các bệnh nhi mắc dị tật nghiêm trọng.

Một số hình ảnh chuyên gia khám cho bệnh nhi:

Các chuyên gia quốc tế khám cho trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phụ huynh và trẻ em chờ khám. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một bé bị dị tật bàn chân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo các chuyên gia, việc sàng lọc sớm và can thiệp kịp thời ở trẻ là yếu tố then chốt trong điều trị các dị tật phức tạp. (Ảnh: PV/Vietnam+)