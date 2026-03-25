Bệnh viện 19-8: Xử trí thành công ca tim phức tạp bằng kỹ thuật ít xâm lấn

Ngày 25/4, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) thông tin, các bác sỹ Viện Tim mạch của bệnh viện vừa thực hiện thành công một ca can thiệp tim mạch phức tạp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng thành.

Bệnh nhân nữ 63 tuổi mắc thông liên nhĩ kèm rung nhĩ đã được các bác sỹ triệt đốt rối loạn nhịp và đồng thời bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua đường ống thông trong cùng một lần can thiệp.

Ca can thiệp do êkíp gồm Giáo sư Phạm Mạnh Hùng cùng các bác sỹ Viện Tim mạch trực tiếp thực hiện. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục tốt, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, không cần trải qua phẫu thuật mở ngực như trước đây.

Chia sẻ về ca bệnh, Giáo sư Phạm Mạnh Hùng cho biết việc phối hợp triệt đốt rung nhĩ và bít thông liên nhĩ trong cùng một thì can thiệp không chỉ giúp xử lý triệt để cả nguyên nhân và hậu quả của bệnh mà còn giảm thiểu tối đa xâm lấn cho người bệnh. Đây là xu hướng điều trị hiện đại, hướng tới cá thể hóa và tối ưu hóa hiệu quả lâu dài cho bệnh nhân tim bẩm sinh ở người trưởng thành.

Trước đây, điều trị thông liên nhĩ chủ yếu dựa vào phẫu thuật mở ngực với tuần hoàn ngoài cơ thể. Mặc dù hiệu quả, phương pháp này có nhược điểm là xâm lấn lớn, thời gian hồi phục dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng.

Sự phát triển của tim mạch can thiệp đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận điều trị. Kỹ thuật bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da cho phép đóng lỗ thông mà không cần phẫu thuật. Dụng cụ dạng “dù” được đưa vào tim qua hệ thống ống thông, giúp người bệnh giảm đau, hồi phục nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện.

Điểm nổi bật trong ca bệnh tại Bệnh viện 19-8 là việc kết hợp đồng thời hai kỹ thuật: triệt đốt rung nhĩ và bít lỗ thông liên nhĩ trong cùng một lần can thiệp. Cách tiếp cận này giúp giải quyết đồng thời nguyên nhân và biến chứng, hạn chế việc phải thực hiện nhiều thủ thuật khác nhau, từ đó giảm rủi ro và chi phí cho người bệnh.

Thành công của ca can thiệp không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh mà còn khẳng định trình độ chuyên môn cao và khả năng làm chủ kỹ thuật hiện đại của các bác sỹ tim mạch trong nước.

Các bác sỹ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh hoặc giảm khả năng gắng sức kéo dài. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, bao gồm cả bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng thành.

Những người đã được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh cần được theo dõi định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa, nhằm phát hiện sớm các biến chứng như rối loạn nhịp, tăng áp phổi hoặc suy tim để có hướng điều trị kịp thời./.

Bệnh viện 19-8: Bộ Công an đầu tư thiết bị hiện đại nhất để phát triển Viện Tim mạch Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định Bộ Công an sẵn sàng nguồn lực, tập trung đầu tư phương tiện, máy móc hiện đại ngang hàng với các nước phát triển cho Viện Tim mạch.