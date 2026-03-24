Bộ Y tế mong muốn GAVI tiếp tục hỗ trợ mở rộng tiếp cận nguồn vaccine mới

Ngày 24/3, Bộ Y tế thông tin lãnh đạo Bộ đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Liên minh toàn cầu về vaccine (GAVI) nhằm trao đổi, hợp tác về công tác tiêm chủng tại Việt Nam.

Đoàn công tác do bà Caitlin Longden - Giám đốc điều phối Chương trình MICs của GAVI làm trưởng đoàn cùng đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ cảm ơn GAVI đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế để triển khai đánh giá công tác tiêm chủng tại 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong thời gian qua nhằm nhìn nhận khách quan thực trạng và đưa ra các giải pháp sát thực tế nhất cho giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược với GAVI. Suốt nhiều năm qua, sự hỗ trợ của GAVI đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam duy trì thành quả tiêm chủng và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin tới đoàn công tác về những kết quả nổi bật của ngành Y tế Việt Nam trong việc tổ chức các chương trình tiêm chủng chiến dịch, tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bù liều; Xây dựng căn cứ pháp lý trong Luật Phòng bệnh về đưa tiêm chủng mở rộng trở thành tiêm chủng bắt buộc. Hiện ngành y tế đang xây dựng Nghị định hướng dẫn quy định chi tiết hơn với Luật Phòng bệnh với giải pháp toàn diện về công tác tiêm chủng.

Tại buổi làm việc, bà Caitlin Longden - Giám đốc điều phối Chương trình MICs của GAVI đã thảo luận về tiến độ thực hiện kế hoạch GAVI 5.0, những đề xuất chương trình hợp tác trong giai đoạn GAVI 6.0.

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cũng trao đổi về kết quả đánh giá hệ thống tiêm chủng tại Việt Nam từ ngày 16-19/3/2026, ghi nhận hoạt động hiệu quả với tỷ lệ bao phủ cao, có sự cam kết mạnh mẽ từ các cấp và năng lực triển khai vaccine mới tốt.

Tại buổi tiếp và làm việc, các đại biểu cùng trao đổi về nội dung kiến nghị, đề xuất hỗ trợ của GAVI trong triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn về tiêm chủng; Cung cấp bổ sung hệ thống dây chuyền lạnh cho hệ thống các Trạm Y tế tuyến xã, phường, đặc khu; Hỗ trợ triển khai xây dựng tài liệu hướng dẫn cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực trong việc quản lý thực hành tiêm chủng cho cán bộ chuyên trách tại địa phương.

Bên cạnh đó là các hoạt động liên quan tới tối ưu hóa trong việc sử dụng vaccine như lựa chọn vaccine, lịch tiêm, cách sử dụng và triển khai vaccine hiện có để tăng hiệu quả sử dụng cũng như tăng độ bao phủ vaccine.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao tầm nhìn của GAVI trong giai đoạn 2026-2030, tập trung vào tính công bằng và bền vững. Việt Nam hoàn toàn ủng hộ mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" và đang nỗ lực tiếp cận các cộng đồng chưa được tiêm chủng.

Cũng theo chia sẻ của bà Hương, từ những khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như GAVI và các tổ chức liên quan, Bộ Y tế mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ trong việc mở rộng tiếp cận nguồn vắc xin cho người dân, đặc biệt là trong việc giới thiệu các vaccine mới như Rota, PCV (vaccine liên hợp phế cầu), HPV (vaccine phòng chống ung thư cổ tử cung) và sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, về sự thay đổi trong ngân sách hỗ trợ cho nhóm các nước thu nhập trung bình thấp, đòi hỏi giữa các bên phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn để tối ưu hóa nguồn lực còn lại. Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ để chủ động phương án tài chính, đảm bảo tính bền vững cho chương trình tiêm chủng quốc gia khi Việt Nam bước vào giai đoạn tự chủ hoàn toàn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho hay Bộ Y tế mong muốn đoàn công tác GAVI tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam ở các lĩnh vực trọng tâm mới, tạo điều kiện để y tế Việt Nam tham gia sâu hơn vào các mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu./.

