30 triệu sổ sức khỏe điện tử trên VNeid phủ khắp 34 tỉnh thành

Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID đã được triển khai tại toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố, với khoảng 30 triệu người dân tham gia, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Dương Linh
Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đã được mở rộng trên toàn quốc, với 34/34 tỉnh, thành phố tham gia và khoảng 30 triệu người dân được cấp sổ. Cùng với đó, hơn 1.200 cơ sở y tế đã triển khai bệnh án điện tử, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu khám chữa bệnh đồng bộ.

Đáng chú ý, Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị tiên phong thực hiện bệnh án điện tử toàn trình, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, mục tiêu đặt ra là mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, dữ liệu được cập nhật liên tục, phục vụ quản lý, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế./.

500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người.