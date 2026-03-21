Phú Thọ tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ đó, nhiều mô hình, ứng dụng hiệu quả đã được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đồng bộ hạ tầng, nhân lực và nền tảng số

Theo công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh: 100% sở, ban, ngành và chính quyền cấp xã đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do người đứng đầu làm Trưởng ban.

Việc tổ chức triển khai chủ trương, chính sách về chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong toàn hệ thống.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Toàn tỉnh đã bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị có mạng nội bộ kết nối internet cáp quang tốc độ cao; 100% cán bộ công chức cấp tỉnh và khoảng 90% cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công việc.

Các nền tảng số dùng chung như hệ thống quản lý văn bản, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống báo cáo… được triển khai đồng bộ và khai thác hiệu quả.

Nguồn nhân lực số tiếp tục được củng cố, tất cả 15 đơn vị cấp sở đã bố trí cán bộ phụ trách chuyển đổi số; 136/148 đơn vị cấp xã có đầu mối thực hiện nhiệm vụ.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trong năm 2025, tỉnh đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn cho hơn 13.500 lượt cán bộ về kỹ năng số, xử lý hồ sơ điện tử, sử dụng chữ ký số… góp phần nâng cao năng lực triển khai chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Trong xây dựng chính quyền số, hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai rộng khắp với gần 30.000 tài khoản sử dụng.

Đến cuối năm 2025, 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số. Đáng chú ý, nhiều lĩnh vực đã triển khai các mô hình, ứng dụng cụ thể và hiệu quả.

Ngành y tế áp dụng bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử; ngành Tư pháp triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên nền tảng số; ngành Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiệu quả từ cơ sở - người dân được hưởng lợi

Thực tế tại cơ sở cho thấy hiệu quả rõ nét của chuyển đổi số. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thủy (Phú Thọ) đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo thống kê từ ngày 1/1/2026 đến ngày 2/3/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thủy đã tiếp nhận tổng cộng 1.178 hồ sơ, trong đó có tới 1.142 hồ sơ được nộp trực tuyến, chiếm tỷ lệ gần 97%; chỉ có 36 hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận, Trung tâm đã giải quyết 1.117 hồ sơ, phần lớn được giải quyết trước hoặc đúng hạn, chỉ có 1 hồ sơ quá hạn. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt trong cải cách hành chính và phục vụ người dân.

Ông Bùi Văn Chương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thủy cho biết từ khi đi vào vận hành, trung tâm đã xác định đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu.

Việc thông tin, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao luôn được ưu tiên. Tại bộ phận một cửa, cán bộ được bố trí thường xuyên để hỗ trợ người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thực hiện thanh toán trực tuyến và tra cứu tiến độ giải quyết.

Song song đó, việc sử dụng chữ ký số, số hóa hồ sơ và xử lý thủ tục trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, bảo đảm tính liên thông, minh bạch và thuận tiện trong quản lý.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, các khâu tiếp nhận, xử lý, theo dõi và trả kết quả đều được thực hiện nhanh chóng, hạn chế tối đa sai sót và giảm đáng kể thời gian chờ đợi cho người dân.

Để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thủy đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực số cho cán bộ và người dân; Triển khai các khóa “Bình dân học vụ số” từ cơ bản đến nâng cao.

Cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại phường Việt Trì. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Đồng thời, xã khuyến khích cán bộ tham gia các khóa học trực tuyến về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc. Đặc biệt, các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại các xóm, khu phố nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng thành viên tổ công tác Đề án 06 tích cực hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Anh Bùi Văn Bình, người dân xã Yên Thủy cho biết Trung tâm Phục vụ hành chính công có những chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số. Nhiều thủ tục được thực hiện trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Hệ thống lấy số tự động, tra cứu hồ sơ và thanh toán không dùng tiền mặt giúp quá trình giải quyết thủ tục minh bạch, thuận tiện hơn. Việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hỗ trợ tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục giúp dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, nhưng vẫn cần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao kỹ năng số cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn.

Ngoài ra, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai mô hình “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, chính quyền,” ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận ý kiến nhân dân và bước đầu phát huy hiệu quả.

Mô hình sử dụng mã QR được niêm yết tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các nhà văn hóa khu dân cư, giúp người dân dễ dàng quét mã, gửi ý kiến trực tuyến. Toàn bộ nội dung góp ý được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để tổng hợp, xử lý, qua đó góp phần tăng cường giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh kiến nghị chính đáng, xây dựng chính quyền cơ sở minh bạch, hiệu quả.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định Phú Thọ đang đi đúng hướng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền số, hướng tới phát triển kinh tế-xã hội bền vững./.

