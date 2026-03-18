Công nghệ

Google Maps đang cập nhật bản đồ hành chính mới của Việt Nam sau 8 tháng

Google Maps cập nhật địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam sau hơn 8 tháng sáp nhập tỉnh, thành. Tuy nhiên, việc cập nhật này mới chỉ diễn ra ở một số nơi.

Minh Sơn
Ngày 18/3, nhiều người dùng Google Maps tại Việt Nam cho biết nền tảng này đã cập nhật bản đồ theo địa giới hành chính mới.

Địa danh mới có thể truy cập cả trên web của Google và ứng dụng trên smartphone mà không cần cập nhật.

Tuy nhiên, việc cập nhật này mới chỉ diễn ra ở một số nơi. Ở một số tỉnh, thành, bản đồ vẫn hiển thị địa giới hành chính cũ hoặc không hiển thị khi tìm kiếm. Một số địa phương đã cập nhật như Phú Thọ (sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình), Gia Lai (sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai, Bình Định), Bắc Ninh (sáp nhập 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang),.. một số địa phương đến thời điểm hiện tại vẫn chưa cập nhật như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Hưng Yên,... Ngoài ra, địa giới cấp xã, huyện vẫn theo dữ liệu bản đồ trước đây.

Một số tỉnh đã cập nhật bản đồ địa giới hành chính mới trên Google Maps.

Việc cập nhật của Google diễn ra sau hơn 8 tháng kể từ khi Việt Nam sáp nhập tỉnh thành đưa tổng số tỉnh, thành phố từ 63 xuống 34, số xã, phường giảm từ khoảng 10.000 xuống còn hơn 3.300.

Thời gian qua, nhiều dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ giao hàng hay thương mại điện tử đã sớm cập nhật các địa danh này đồng thời cho sử dụng thay đổi linh hoạt cả địa chỉ cũ. Google hiện tại chưa đưa ra bình luận về việc này./.

(Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

