Facebook, Messenger, WhatsApp triển khai loạt công cụ chống lừa đảo mới

Meta đang triển khai các công cụ mới trên Facebook, Messenger và WhatsApp để giúp bảo vệ người dùng khỏi các hành vi lừa đảo, đồng thời tích cực hợp tác với các đối tác trong ngành và cơ quan thực thi pháp luật để truy cứu trách nhiệm của những kẻ lừa đảo.

Hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo bị gỡ bỏ

Tại Việt Nam, Meta đã thực hiện các biện pháp quyết liệt, bao gồm hành động pháp lý đối với các cá nhân vi phạm và hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ người dùng.

Trong năm 2025, Meta cho biết đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo trên phạm vi toàn cầu do vi phạm các chính sách của công ty, đồng thời vô hiệu hóa 10,9 triệu tài khoản trên Facebook và Instagram có liên quan đến các trung tâm lừa đảo tội phạm.

Gần đây, Meta đã tham gia vào một chiến dịch triệt phá quy mô lớn cùng các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Kết quả là các điều tra viên của Meta đã vô hiệu hóa hơn 150.000 tài khoản liên quan đến các mạng lưới lừa đảo và hỗ trợ 21 vụ bắt giữ do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thực hiện.

Meta đang tiếp tục phát hiện và triệt phá các tổ chức lừa đảo tinh vi thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác cùng ngành và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Chỉ riêng trong năm ngoái, công ty đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo, với 92% trong số đó được xử lý chủ động trước khi có báo cáo từ người dùng.

Tháng 2/2026 vừa qua, Meta đã khởi kiện một chủ tài khoản quảng cáo tại Việt Nam, do hành vi sử dụng thủ thuật "cloaking" để lách quy trình kiểm duyệt, hiển thị nội dung hợp pháp với hệ thống nhưng lại chuyển hướng người dùng đến các trang web lừa đảo. Lợi dụng danh nghĩa các thương hiệu lớn, đối tượng đã dẫn dụ người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng thông qua các khảo sát nhận ưu đãi ảo. Hậu quả là thẻ của nạn nhân bị phát sinh các khoản thu định kỳ trái phép.

Vào đầu tháng 3/2026, Meta công bố hỗ trợ chiến dịch #TrappedInScamCrime do Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) nhằm nâng cao nhận thức về mua bán người với mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo.

Loạt công cụ chống lừa đảo mới được triển khai

Mặc dù hệ thống của Meta liên tục tìm kiếm và gỡ bỏ các tài khoản độc hại, nhưng những kẻ lừa đảo luôn cố gắng né tránh hệ thống phát hiện. Đội ngũ chuyên gia tại Meta đã phát triển các công cụ mới để cảnh báo người dùng trước khi họ tương tác với những nội dung đáng ngờ.

Công cụ cảnh báo của Facebook về lời mời kết bạn có dấu hiệu lừa đảo.

Meta đang thử nghiệm các cảnh báo mới trên Facebook khi người dùng nhận yêu cầu kết bạn từ các tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, chẳng hạn như không có nhiều bạn chung hoặc thông tin vị trí ở một quốc gia khác.

Mở rộng tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao trên Messenger

Meta đang triển khai tính năng phát hiện lừa đảo nâng cao tới nhiều quốc gia hơn trong tháng này, giúp cảnh báo người dùng về các hình thức lừa đảo phổ biến như lời mời làm việc không đáng tin.

Cảnh báo liên kết thiết bị trên WhatsApp

WhatsApp sẽ hiển thị cảnh báo khi nhận thấy yêu cầu liên kết thiết bị bất thường, giúp người dùng có cơ hội dừng lại và cân nhắc trước khi thực hiện.

Các chuyên gia của Meta trong việc chống lừa đảo đã xây dựng các hệ thống AI tiên tiến với khả năng phân tích nhiều dữ liệu, như văn bản, hình ảnh và ngữ cảnh, để phát hiện các mô hình lừa đảo tinh vi nhanh hơn và trên quy mô lớn.

AI đã mang lại phương thức mới để phát hiện những kẻ lừa đảo mạo danh người nổi tiếng, nhân vật của công chúng hoặc thương hiệu bằng cách phân tích phản ứng giả mạo của người hâm mộ hoặc các thông tin giới thiệu sai lệch.

Ngoài ra, Meta sử dụng AI tiên tiến để chủ động phát hiện và xử lý các nội dung chuyển hướng người dùng đến các trang web giả mạo trang web chính thống. Công nghệ này cho phép công ty xác định một loạt các hành vi lừa đảo với độ chính xác cao hơn để bảo vệ hàng ngàn thương hiệu khỏi bị mạo danh.

Trong năm 2025, Meta cũng đã cải thiện tính phù hợp của Bảng tin (Feed) và Reels bằng cách quyết liệt ngăn chặn nội dung rác, đồng thời hạn chế các tài khoản giả mạo chèn ép những nhà sáng tạo đích thực. Gần đây, Meta đã cập nhật hướng dẫn sáng tạo nội dung nhằm làm rõ định nghĩa về "tính nguyên bản" đồng thời ra mắt công cụ giúp nhà sáng tạo báo cáo hành vi mạo danh và bảo vệ thành quả sáng tạo của mình.

Đại diện Meta cũng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ mới, cập nhật tiến độ thực thi và hợp tác với các đối tác để đảm bảo trải nghiệm an toàn cho tất cả người dùng trên các nền tảng của công ty./.

Meta phản hồi gì về hàng loạt Fanpage 'triệu like' trên Facebook bị 'bay màu'? Đại diện Meta cho biết đã ghi nhận một sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam. Meta đang ưu tiên xử lý sự cố này và đã khôi phục một số tài khoản.