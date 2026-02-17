Apple ra mắt trải nghiệm podcast video tích hợp mới vào mùa Xuân năm nay

Ngày 16/2, Apple thông báo sẽ triển khai trải nghiệm podcast video tích hợp mới trên ứng dụng Apple Podcasts vào mùa Xuân năm nay.

Theo dữ liệu của Edison Research, động thái này diễn ra trong bối cảnh khoảng 37% người trên 12 tuổi xem podcast video hằng tháng.

Thông báo của Apple cho biết người dùng sẽ có thể chuyển đổi liền mạch giữa chế độ nghe và xem từ cùng một nguồn phát. Ứng dụng cũng hỗ trợ chế độ "ảnh trong ảnh" (picture in picture) và cho phép tải tập video để xem ngoại tuyến.

Trước đây, dù Apple đã hỗ trợ podcast video qua RSS từ năm 2005, phiên bản video và âm thanh vẫn tách biệt.

Bản cập nhật mới bổ sung hỗ trợ HLS, giao thức truyền phát trực tuyến do Apple phát triển, cho phép phát video thích ứng và kiểm soát tốt hơn trong ứng dụng. HLS cũng cho phép chèn quảng cáo video động, bao gồm cả quảng cáo do người dẫn chương trình đọc.

Apple cho biết sẽ không thu phí phân phối nội dung, nhưng sẽ tính phí dựa trên số lượt hiển thị đối với các mạng quảng cáo tham gia.

Các đối tác lưu trữ hỗ trợ HLS gồm Acast, ART19 thuộc Amazon, Omny Studio của Triton và SiriusXM.

Động thái này đưa Apple Podcasts tiến gần hơn với các đối thủ như Spotify, YouTube và Netflix, vốn đã đẩy mạnh đầu tư vào podcast video. Phân khúc dịch vụ của Apple, bao gồm nội dung kỹ thuật số và thuê bao, đạt doanh thu 30 tỷ USD trong quý gần nhất./.

