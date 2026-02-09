Google chia sẻ loạt tính năng bảo vệ mới cho người dùng trẻ tuổi tại Việt Nam

Nhân Ngày Internet An toàn hơn (10/02/2026), Google đã chính thức chia sẻ loạt tài nguyên và tính năng mới nhằm hỗ trợ các gia đình Việt Nam xây dựng môi trường kỹ thuật số lành mạnh.

Google tiếp cận việc bảo vệ an toàn cho thanh thiếu niên thông qua nguyên tắc xây dựng các lớp bảo vệ được tích hợp ngay từ cốt lõi của sản phẩm.

Tại Việt Nam, nhiều tính năng an toàn được kích hoạt mặc định cho người dùng dưới 18 tuổi nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ đồng bộ. Song song với các biện pháp tự động này, Google cung cấp bộ công cụ kiểm soát linh hoạt, hỗ trợ phụ huynh định hướng hành vi trực tuyến của con mình. Các tài nguyên quản lý an toàn kỹ thuật số cho gia đình mới được Google cập nhật như:

Duy trì an toàn mặc định: Google tự động kích hoạt các biện pháp bảo vệ ngay khi người dùng là thanh thiếu niên đăng nhập vào Tài khoản Google cá nhân. Đối với người dùng dưới 18 tuổi tại Việt Nam, tính năng Tìm kiếm An toàn (SafeSearch) được bật mặc định trên Google Tìm kiếm để lọc hoặc làm mờ nội dung phản cảm. Trên YouTube, các biện pháp bảo vệ tích hợp cho thanh thiếu niên cũng được triển khai. Ngoài ra, Google cũng triển khai chặn các quảng cáo nhắm mục tiêu và hạn chế các danh mục quảng cáo nhạy cảm đối với tất cả người dùng dưới 18 tuổi theo mặc định.

Quản lý linh hoạt với Family Link: Ứng dụng Family Link là công cụ miễn phí giúp cha mẹ quản lý thiết bị và Tài khoản Google của con. Bằng cách liên kết tài khoản của cha mẹ với tài khoản của con qua Family Link, phụ huynh có thể kiểm soát hàng loạt cài đặt an toàn như: phê duyệt hoặc chặn tải ứng dụng, đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị (screen time) và xem vị trí thiết bị. Ứng dụng cũng cung cấp chế độ "Giờ học" (School time) giúp giảm thiểu xao nhãng khi học tập bằng cách chỉ duy trì quyền truy cập vào các tài nguyên giáo dục thiết yếu và hạn chế các nền tảng khác. Bên cạnh đó, tính năng lọc nội dung trên trình duyệt Chrome cũng giúp quản lý việc truy cập vào các trang web cụ thể.

Các tính năng mới được Google cập nhật.

Kích hoạt tính năng Giám sát Thanh thiếu niên qua YouTube Family Center: YouTube cung cấp trải nghiệm phân tầng theo độ tuổi từ YouTube Kids (0-12 tuổi); Tài khoản Trẻ em (Giai đoạn chuyển tiếp) đến Tài khoản Thanh thiếu niên (13-17 tuổi).

Youtube Family Center cho phép cha mẹ và thanh thiếu niên liên kết tài khoản để cùng chia sẻ thông tin. Sau khi liên kết, cha mẹ sẽ nhận được thông báo khi con tải lên video mới hoặc đăng ký một kênh mới. Điều này giúp phụ huynh dễ dàng bắt chuyện về sở thích của con mà vẫn tôn trọng quyền riêng tư khi xem video.

Giới hạn xem trang Shorts trên YouTube: Trong phần cài đặt trải nghiệm có giám sát của tài khoản trẻ em, phụ huynh có thể thiết lập thời lượng xem Shorts.

Kết nối giới trẻ với nội dung chất lượng cao: YouTube đã xây dựng một khung tiêu chuẩn nội dung chất lượng cao dành cho thanh thiếu niên, giúp định hình hệ thống đề xuất nhằm ưu tiên các video bổ ích và phù hợp lứa tuổi trong bảng tin cá nhân.

Cài đặt nhắc nhở xem video một cách hợp lý: Các công cụ sức khỏe kỹ thuật số luôn có sẵn trong phần cài đặt của YouTube, giúp người dùng quản lý thời gian và ưu tiên việc nghỉ ngơi. Đối với tài khoản của người chưa thành niên, các nhắc nhở này sẽ xuất hiện thường xuyên hơn theo chế độ mặc định nhằm ngăn ngừa tình trạng quá tải kỹ thuật số và khuyến khích thói quen ngủ nghỉ lành mạnh.

Ông Marc Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ: "Tại Google, chúng tôi tin vào việc bảo vệ trẻ em ngay trong thế giới số. Đó là lý do chúng tôi không ngừng cải thiện các tính năng sản phẩm và thiết lập hàng rào an toàn tích hợp sẵn cho tất cả người dùng, đặc biệt là các thanh thiếu niên. An toàn trực tuyến là nỗ lực chung giữa các công ty công nghệ, cơ quan chức năng và gia đình. Chúng tôi hy vọng những công cụ này sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, giúp phụ huynh Việt Nam định hướng hành trình phát triển của con em mình một cách an toàn và hiệu quả."

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, Google còn phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ hướng dẫn người dùng sử dụng mạng an toàn. Thông qua quan hệ hợp tác với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an, Google chia sẻ những thông tin chống lừa đảo đến đa dạng người dùng.

Bên cạnh đó, chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play (Google Play Protect) tiếp tục nhận diện và ngăn chặn việc cài đặt các ứng dụng độc hại nhắm vào người dùng Việt Nam. Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2025 đến nay, tính năng này đã ngăn chặn 9,89 triệu lượt cài đặt các ứng dụng nghi ngờ có mã độc và bảo vệ 2,17 triệu thiết bị Android.

Trước đó, Google cũng đồng hành cùng chính quyền địa phương thông qua sáng kiến Xác thực Ứng dụng Chính phủ. Với hơn 122 ứng dụng chính phủ chính thức đã được xác thực trên Google Play, người dùng Việt Nam có thể dễ dàng nhận diện các dịch vụ hợp pháp và tránh được các rủi ro lừa đảo mạo danh./.