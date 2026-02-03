Triển khai Luật Sở hữu trí tuệ gắn với phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Triển khai Luật gắn với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 131/2025/QH15 (Luật) được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2026.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân trong việc thi hành Luật; bảo đảm việc triển khai Luật gắn với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, văn hóa-xã hội, nhằm phát huy hiệu quả giá trị của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thực tiễn.

Hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung của Kế hoạch gồm: Xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật;

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; hình thành và triển khai chương trình quốc gia hỗ trợ tạo ra, bảo hộ, khai thác, quản lý, phát triển đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

Tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức các nội dung hỗ trợ thi hành Luật theo quy định pháp luật.

Trong đó, các bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật, phối hợp với Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến kiến thức về Luật cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể;

Đăng tải thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Đồng thời, triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công;

Thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết Luật.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật;

Hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ quy định trong Luật.../.

