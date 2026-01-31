Di tích khảo cổ hơn 2.000 năm tuổi hé lộ dấu ấn La Mã cổ đại tại Bỉ

Bỉ vừa ghi thêm một cột mốc quan trọng trong lịch sử khảo cổ học khi các nhà nghiên cứu phát hiện một trại quân sự La Mã, có niên đại hơn 2.000 năm, tại thị trấn Zottegem, tỉnh Đông Flanders của nước này.

Với quy mô lên tới khoảng 5ha, đây được xác định là trại lính La Mã lớn nhất từng được tìm thấy trên lãnh thổ Bỉ, mở ra nhiều hiểu biết mới về quá trình La Mã hóa tại vùng Bắc Gaule thời cổ đại.

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố cho biết di tích nằm tại khu vực Velzeke, phía Nam thành phố Ghent, thực chất đã được phát hiện từ tháng 12 năm ngoái, nhưng chỉ mới được công bố chính thức sau quá trình thẩm định khoa học.

Các cuộc khai quật cho thấy dấu tích rõ ràng của những hào nước sâu bao quanh khu trại, đặc trưng của các công trình quân sự La Mã quy mô lớn.

Niên đại của trại được xác định vào thời Hoàng đế Augustus, giai đoạn từ năm 27 trước Công nguyên đến năm 14 sau Công nguyên. Điều đó đồng nghĩa với việc khu trại đã tồn tại hơn 2 thiên niên kỷ, đánh dấu những bước chân đầu tiên của quân đội La Mã trên vùng đất sau này trở thành nước Bỉ.

Ông David Coppens, quan chức phụ trách di sản của tỉnh Đông Flanders, khẳng định đây không còn là giả thuyết mà là một phát hiện chắc chắn, mang tầm vóc đặc biệt.

Theo ông, di tích này không chỉ có ý nghĩa ở quy mô quốc gia, mà còn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu quốc tế, bởi giúp làm sáng tỏ cách thức quân đội La Mã thiết lập sự hiện diện và ảnh hưởng tại Bắc Âu.

Giới chuyên môn nhận định trại quân sự tại Velzeke đóng vai trò then chốt trong việc tìm hiểu sự lan tỏa của văn hóa và quyền lực La Mã tại vùng Bắc Gaule.

Từ những căn cứ quân sự ban đầu, người La Mã từng bước mở rộng hệ thống quản lý, kinh tế và văn hóa, để lại dấu ấn sâu đậm kéo dài hàng thế kỷ.

Chính quyền tỉnh Đông Flanders cho biết sẽ đảm nhiệm việc tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá di tích, với kỳ vọng biến khu vực này thành điểm đến tiêu biểu về di sản quân sự La Mã tại Bỉ.

Bên cạnh đó, một phát hiện khảo cổ đáng chú ý khác đã được công bố tại Wemmel, thuộc tỉnh Flemish Brabant. Trong quá trình khảo sát phục vụ dự án xây dựng khu căn hộ, các nhà khảo cổ đã phát hiện tàn tích của một biệt thự La Mã, có niên đại khoảng 2.000 năm.

Dù dấu vết biệt thự La Mã không phải là hiếm ở Flanders, song lần này giới chuyên môn xác định được cả một điền trang hoàn chỉnh, bao gồm biệt thự chính và các công trình phụ trợ xung quanh. Biệt thự được xây dựng theo kiểu “nhà có hành lang cột,” một đại sảnh với dãy cột chạy dọc mặt tiền, tạo thành hiên vòm đặc trưng của kiến trúc La Mã.

Bao quanh công trình là hai con kênh song song, hợp lại thành một dòng duy nhất ở phía Bắc, cho thấy quy hoạch bài bản và trình độ kỹ thuật cao. Tại đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật giá trị như đồ gốm có triện, bình amphora hai quai và các ghim cài áo cổ, phác họa đời sống sinh hoạt của tầng lớp chủ điền La Mã xưa.

Những phát hiện liên tiếp tại Zottegem và Wemmel cho thấy lớp trầm tích lịch sử La Mã tại Bỉ vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá. Mỗi di tích được khai quật không chỉ là chứng tích của quá khứ xa xưa, mà còn là mảnh ghép quan trọng giúp hậu thế hiểu rõ hơn về hành trình hình thành văn hóa và lịch sử của châu Âu ngày nay./.

