Tập đoàn Viettel khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore

Ngày 4/2, tại Singapore, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã khai trương Văn phòng đại diện tại nước này.

Lễ khai trương có sự tham dự của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng đông đảo đại diện Bộ Quốc phòng Singapore, các tập đoàn, công ty của Singapore và công ty nước ngoài tại nước này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại Singapore là minh chứng sinh động cho sự phát triển thực chất, hiệu quả của mối quan hệ tốt đẹp đó, góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai quốc gia và hai Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng với lợi thế là một tập đoàn công nghệ toàn cầu, có năng lực nghiên cứu-phát triển mạnh mẽ, Viettel sẽ tận dụng hiệu quả môi trường năng động, minh bạch và giàu tiềm năng của Singapore để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như viễn thông thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, hạ tầng số, công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và các giải pháp số phục vụ phát triển bền vững.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ luôn quan tâm, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viettel đột phá, phát triển mạnh mẽ, mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích chiến lược của mỗi quốc gia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng và trân trọng đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Singapore tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng đại diện Viettel tại Singapore hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò là cầu nối hợp tác công nghệ, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Các doanh nghiệp công nghệ, đối tác và tổ chức nghiên cứu của Singapore sẽ tăng cường hợp tác thực chất với Viettel, cùng khai thác các cơ hội trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh như viễn thông thế hệ mới, AI, an ninh mạng, hạ tầng số và công nghiệp công nghệ cao, vì lợi ích chung và sự phát triển bền vững.

Lễ ký Biên bản hợp tác giữa Viettel và Unicom. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Tại lễ khai trương, đại diện của Viettel và các đối tác đã ký kết 7 Bản ghi nhớ hợp tác, tạo nền tảng vững chắc để Viettel và các bên triển khai các hoạt động phối hợp trong thời gian tới, hướng đến những dự án thực chất, bền vững và có chiều sâu về công nghệ, kinh tế tại Singapore nói riêng, khu vực ASEAN và thế giới nói chung.

Việc Viettel chính thức hiện diện tại Singapore là một dấu mốc lịch sử trong quá trình mở rộng hoạt động quốc tế của tập đoàn, thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh hội nhập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một doanh nghiệp quân đội Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và kinh tế số, đồng thời thể hiện quyết tâm đưa công nghệ Việt Nam tham gia sâu vào thị trường quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Hiện Viettel có mặt tại 9 quốc gia, từ châu Á, châu Phi đến châu Mỹ Latinh, và chiếm thị phần số 1 về viễn thông tại 7/9 quốc gia này. Ngoài ra, Viettel còn có 5 Văn phòng đại diện ở Nhật Bản, Mỹ, Australia, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và nay là Singapore./.

