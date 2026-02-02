“Có Vietcombank, Tết cực Vui”: Khởi ngàn lộc phát, góp nhịp hanh thông

Vietcombank triển khai chương trình “Tết cực Vui”, mang đến một mùa Tết Bính Ngọ 2026 rộn ràng, dồi dào trải nghiệm và hanh thông tài lộc, đồng hành cùng người dân trong suốt hành trình đón Tết - từ chi tiêu, mua sắm đến kết nối và sẻ chia.

Khi niềm vui Tết được kể bằng “ngôn ngữ” mới

Tết của người Việt luôn gắn với cảm giác “đủ đầy”: Đủ sum vầy, đủ rộn ràng và đủ hy vọng cho một năm mới hanh thông. Trong nhịp sống hiện đại, cảm giác ấy không còn đến từ những nghi thức quen thuộc đơn lẻ, mà được bồi đắp qua chuỗi trải nghiệm liền mạch - từ mua sắm thuận tiện hơn, thanh toán nhanh gọn hơn đến di chuyển dễ dàng và kết nối không gián đoạn.

Dịp này, không khí “Tết cực Vui” của Vietcombank hiện diện từ các phiên chợ số đổi điểm đón lộc với mức ưu đãi lên đến 45%, những đặc quyền chi tiêu Tết giá trị hàng triệu đồng trên thẻ Vietcombank Visa Debit, đến các chương trình lì xì đầu xuân nhận quà hoặc tiền mặt tại quầy và trên VCB Digibank, cùng các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ - góp phần giúp hành trình đón Tết của mỗi gia đình trở nên chủ động, nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.

Với Vietcombank, Tết không chỉ là mùa cao điểm giao dịch, mà là thời điểm ngân hàng bước sâu hơn vào đời sống thường nhật của người Việt, bằng một cách thể hiện mới, trẻ trung và giàu cảm xúc - nơi trải nghiệm tài chính được đặt trong mạch chảy của đời sống Tết.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Vietcombank ra mắt bộ QR “Rước kiệu may mắn - Mua may bán đắt,” như một lời chúc đầu năm được gửi gắm qua trải nghiệm số. QR không chỉ là phương thức thanh toán, mà trở thành biểu trưng của sự hanh thông: quét để giao dịch, quét để kết nối, quét để khởi đầu một năm mới thuận lợi trong kinh doanh và đời sống.

“Cực vui” vì thế không chỉ là cảm xúc lễ hội. Đó là niềm vui đến từ sự tiện lợi, từ cảm giác an tâm khi mọi giao dịch Tết đều được kiểm soát, từ những giá trị cộng thêm mà khách hàng nhận được khi sử dụng hệ sinh thái ngân hàng số của Vietcombank. Công nghệ hiện diện theo cách tự nhiên, không phô diễn, nhưng đủ mạnh để nâng đỡ trải nghiệm Tết trở nên nhẹ nhàng, liền mạch và trọn vẹn hơn.

Thông qua “Tết cực Vui,” Vietcombank tiếp tục khẳng định hình ảnh một ngân hàng chủ lực quốc gia với vị thế, uy tín, an toàn - đồng thời cho thấy sự linh hoạt và sáng tạo trong cách tiếp cận khách hàng.

Khởi ngàn lộc phát với hệ sinh thái ưu đãi xuyên suốt mùa Tết

Song hành với thông điệp mang niềm vui cho mọi người, mọi nhà, “Tết cực Vui” được Vietcombank cụ thể hóa bằng hệ sinh thái ưu đãi kéo dài xuyên suốt mùa Tết 2026, bao phủ trọn vẹn các nhu cầu từ mua sắm, di chuyển, du ngoạn đến kinh doanh, buôn bán.

Với khách hàng cá nhân, chương trình mở mới và chi tiêu bằng thẻ Vietcombank Visa Debit mang đến tổng giá trị ưu đãi lên tới 3,5 triệu đồng. Các cơ chế hoàn tiền, quà tặng và ghi nhận nhóm khách hàng chi tiêu cao nhất không chỉ tạo thêm động lực mua sắm dịp cuối năm, mà còn góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt an toàn, tiện lợi trong mùa cao điểm Tết.

Chú ngựa Bính Ngọ của Vietcombank đồng hành với hành trình của khách hàng trong mùa Tết 2026

Trên nền tảng VCB Loyalty, hoạt động “Đổi điểm đón lộc” mở ra không gian tiêu dùng linh hoạt cho mùa Tết. Điểm thưởng được quy đổi thành đa dạng quà Tết và voucher ưu đãi, phục vụ trọn vẹn nhu cầu từ mua sắm, ẩm thực đến đặt vé tàu xe, máy bay, di chuyển nội đô hay các dịch vụ gia đình. Người dùng có thể chủ động “gom lộc” đổi quà và tận hưởng Tết theo cách của riêng mình, với mức ưu đãi lên đến 45%.

Với những khách hàng yêu thích du lịch và mua sắm quốc tế, Vietcombank mở rộng ưu đãi cho thẻ tín dụng Vietcombank Visa tại các điểm Duty Free ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc. Ưu đãi bám sát thói quen chi tiêu, áp dụng đến giữa năm 2026, nối dài trải nghiệm du xuân và mua sắm sau Tết.

Không chỉ dành cho khách hàng cá nhân, Vietcombank còn đồng hành cùng các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các chương trình hỗ trợ thanh toán và quản lý bán hàng. Theo đó, khách hàng sử dụng thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business được hoàn tiền 500.000 đồng, trong khi các hộ kinh doanh được tặng miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng. Khi kết nối tài khoản Vietcombank với các phần mềm bán hàng liên kết và phát sinh giao dịch thanh toán qua mã QR động, khách hàng còn có cơ hội nhận thưởng hàng tháng hoặc một năm miễn phí sử dụng phần mềm, qua đó tạo thêm động lực để hoạt động kinh doanh đầu năm diễn ra hanh thông, thuận lợi.

Song song đó là chuỗi hoạt động lì xì đầu xuân tại quầy, lì xì trên VCB Digibank và các chương trình gamification “Tết có Digi - Tết cực vui”, mang đến hàng nghìn phần quà, từ lì xì tiền mặt, voucher dịch vụ đến những phần thưởng giá trị. Mỗi tương tác nhỏ đều được thiết kế để giữ lại cảm giác hứng khởi, bất ngờ - đúng tinh thần Tết. Tất cả hợp thành một hệ sinh thái ưu đãi xuyên suốt, nơi “trao lộc” không chỉ là khuyến mại ngắn hạn, mà là lời chúc cho một năm mới mua may bán đắt, đi đâu cũng thuận, làm gì cũng hanh thông.

Bên cạnh các trải nghiệm số, Vietcombank gửi gắm tinh thần Tết qua sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Hình tượng chú ngựa Bính Ngọ - biểu trưng cho “Mã đáo thành công” - được thể hiện theo phong cách thân thiện, tươi vui, gần gũi với mọi thế hệ, góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng, tươi mới và đầy sinh khí.

“Có Vietcombank, Tết cực vui” không chỉ là một chiến dịch Tết, mà là cách Vietcombank khẳng định vai trò của một ngân hàng hiện đại: gắn tài chính với đời sống, gắn công nghệ với cảm xúc và lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Trong sự giao thoa giữa truyền thống và đổi mới, Vietcombank mang đến một mùa Tết rộn ràng hơn, dồi dào hơn - nơi niềm vui được lan tỏa từ từng giao dịch nhỏ, bền bỉ và dài lâu./.

