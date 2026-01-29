Doanh thu đám mây của Microsoft lần đầu vượt mốc 50 tỷ USD

Ngày 28/1, Tập đoàn Microsoft đã công bố báo cáo tài chính quý 2 với kết quả vượt kỳ vọng của Phố Wall cả về doanh thu và lợi nhuận.

Đáng chú ý, doanh thu từ mảng điện toán đám mây lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 tỷ USD.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của hãng công nghệ này đã giảm hơn 4% ngay sau khi thông tin được công bố do những lo ngại về chi phí đầu tư gia tăng.

Trong quý vừa qua, Microsoft ghi nhận doanh thu đạt 81,27 tỷ USD, vượt mức dự báo 80,3 tỷ USD của các nhà phân tích. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5,16 USD, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 3,92 USD.

Động lực tăng trưởng chính tiếp tục đến từ mảng Microsoft Cloud với doanh thu đạt 51,5 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 40,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và nhỉnh hơn con số dự báo 51,2 tỷ USD. Trong đó, mảng đám mây thông minh, bao gồm dịch vụ Azure, đóng góp 32,9 tỷ USD, vượt ước tính 32,2 tỷ USD của thị trường.

Tổng giá trị các nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO), thước đo giá trị các hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện, chạm mốc 625 tỷ USD. Khoảng 45% trong số này đến từ các cam kết liên quan đến OpenAI, trở thành chỉ số quan trọng cho thấy nhu cầu lớn đối với trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù kết quả kinh doanh khả quan, giới đầu tư vẫn phản ứng tiêu cực trước mức chi tiêu khổng lồ của tập đoàn. Chi phí vốn trong quý 2 của năm tài chính 2025-2026 đã tăng vọt lên 37,5 tỷ USD, so với mức 22,6 tỷ USD của cùng kỳ năm tài chính trước.

Microsoft cho biết họ đang đổ hàng tỷ USD vào hạ tầng để giải quyết tình trạng hạn chế năng lực cung ứng trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhu cầu của khách hàng hiện đang vượt quá khả năng đáp ứng của công ty này.

Phát biểu về kết quả này, Giám đốc điều hành (CEO) Satya Nadella nhận định đây mới chỉ là giai đoạn đầu của sự phổ biến AI, và Microsoft đã xây dựng được một mảng kinh doanh AI lớn hơn cả một số thương hiệu lớn nhất của công ty.

Ông cũng khẳng định tập đoàn đang mở rộng các giới hạn trên toàn bộ hệ thống AI để mang lại giá trị mới cho đối tác và khách hàng.

Ở các phân khúc khác, bộ phận năng suất và quy trình kinh doanh, trong đó có Microsoft 365, đạt doanh thu 34,1 tỷ USD. Mảng Máy tính cá nhân, gồm Windows, Xbox và Surface, mang về 14,3 tỷ USD, phù hợp với dự báo.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Microsoft chỉ tăng 7% trong 12 tháng qua, nhỉnh hơn mức tăng 2% của đối thủ Amazon. Trong khi đó, cổ phiếu của Google (công ty con của Alphabet) đã tăng trưởng ấn tượng 69% trong cùng kỳ.

Sự bứt phá của Google được cho là nhờ màn ra mắt của mô hình Gemini 3, giúp hãng này củng cố vị thế dẫn đầu về mô hình AI trước liên minh Microsoft - OpenAI.

Hồi tháng 12/2025, Microsoft công bố khoản đầu tư khổng lồ trị giá 17,5 tỷ USD vào Ấn Độ trong giai đoạn từ 2026-2029. Đây là khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất của tập đoàn này tại khu vực châu Á, nối tiếp gói 3 tỷ USD đã được công bố đầu năm nay, nhằm thúc đẩy hạ tầng đám mây, kỹ năng nhân lực và các hoạt động vận hành AI tại quốc gia tỷ dân.

Thông báo mang tính chiến lược này được đưa ra ngay sau cuộc gặp giữa Chủ tịch kiêm CEO Microsoft Satya Nadella và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chiến lược đầu tư mới sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: mở rộng quy mô hạ tầng, nâng cao kỹ năng nhân lực và tăng cường chủ quyền dữ liệu. Định hướng này phù hợp với tầm nhìn của Chính phủ Ấn Độ về việc xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện và dễ tiếp cận ở quy mô quốc gia.

Về mặt hạ tầng, trọng tâm của khoản đầu tư là dự án xây dựng vùng lưu trữ dữ liệu đám mây tại Hyderabad, dự kiến đi vào hoạt động từ giữa năm 2026. Đây sẽ là vùng trung tâm dữ liệu siêu quy mô (hyperscale) lớn nhất của Microsoft tại Ấn Độ.

Tập đoàn cũng sẽ mở rộng mạng lưới các trung tâm hiện có tại Chennai, Hyderabad và Pune nhằm cung cấp dịch vụ hiệu suất cao với độ trễ thấp cho các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ.

Trong khi đó, Microsoft cho biết sẽ đề nghị chi trả hóa đơn điện cao hơn tại những khu vực hãng xây dựng các trung tâm dữ liệu, nhằm tránh việc giá điện của người dân địa phương tăng theo.

Các “ông lớn” công nghệ đang chi hàng trăm tỷ USD để xây dựng những trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Những cơ sở này tiêu thụ lượng điện khổng lồ, song các lãnh đạo tại Thung lũng Silicon và Quốc hội Mỹ coi đây là yếu tố then chốt đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, nhu cầu điện tăng mạnh đã vấp phải phản ứng từ các cộng đồng địa phương. Một phân tích của Bloomberg News công bố năm ngoái cho thấy, giá điện tại các khu vực gần trung tâm dữ liệu đã tăng tới 267% so với 5 năm trước.

Bên cạnh đó, nhiều người Mỹ lo ngại sẽ không được hưởng lợi từ xu hướng này, nhất là khi AI có thể làm tình trạng mất việc làm gia tăng.

Trước bối cảnh đó, Microsoft cho biết hãng sẽ không chỉ trả chi phí điện mà các trung tâm dữ liệu sử dụng, mà còn gánh cả chi phí nâng cấp và bổ sung hạ tầng lưới điện cần thiết, để những khoản chi này không bị chuyển sang các khách hàng điện sinh hoạt khác./.

