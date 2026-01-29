Canada đàm phán với Meta về việc khôi phục nội dung tin tức trên Facebook

Canada đã bắt đầu đàm phán với gã khổng lồ công nghệ Meta về việc khôi phục các nội dung tin tức trên Facebook, trong bối cảnh Đạo luật Tin tức trực tuyến được đưa ra bàn bạc trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Bản sắc và Văn hóa Canada Marc Miller cho biết Ottawa sẵn sàng “linh hoạt” về Đạo luật Tin tức trực tuyến và Đạo luật Phát trực tuyến trong bối cảnh đàm phán thương mại.

Tuy vậy, Mỹ sẽ không thể áp đặt các điều khoản và có một số giới hạn mà chính phủ sẽ không thể nhượng bộ.

Vào năm 2023, Meta Platforms đã chặn quyền truy cập tất cả tin tức trên Facebook và Instagram tại Canada để phản đối đạo luật này.

Đạo luật Tin tức trực tuyến, được thông qua thành luật vào năm 2023, yêu cầu Meta phải trả phí cho các cơ quan báo chí Canada để được phép đăng tải nội dung tin tức trên các nền tảng mạng xã hội.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi Đạo luật này, cùng với Đạo luật Phát trực tuyến, là một trở ngại thương mại do đều ảnh hưởng đến các gã khổng lồ kỹ thuật số của Mỹ.

Vào tháng 10/2025, phát biểu trước Ủy ban Di sản Hạ viện Canada, người đứng đầu chính sách công tại Meta Canada, bà Rachel Curran cho biết Meta muốn đưa tin tức trở lại Facebook.

Bà Curran cho rằng các nhà xuất bản tin tức đăng tải nội dung của họ trên nền tảng của Meta vì họ được tăng cường khả năng phân phối và sau đó có thể kiếm tiền từ các lượt nhấp chuột vào các tin tức đó.

Meta luôn khẳng định sẽ không trả tiền cho các tin tức được đăng tải trên nền tảng của mình và họ phải được miễn trừ khỏi Đạo luật Tin tức trực tuyến và tránh nghĩa vụ pháp lý phải đóng góp cho ngành báo chí Canada.

Cũng bị áp dụng Đạo luật trên, tuy nhiên Google đã đồng ý trả tiền cho các nhà xuất bản tin tức Canada và đầu tư vào ngành này 100 triệu CAD mỗi năm./.

