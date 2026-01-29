Meta chuyển hướng chiến lược sau khi lỗ hơn 19 tỷ USD trong năm 2025

Bộ phận thực tế ảo Reality Labs của Meta đã báo cáo một khoản lỗ khổng lồ lên tới 19,1 tỷ USD trong năm 2025, cao hơn mức lỗ 17,7 tỷ USD của năm 2024.

Tổng cộng, canh bạc vào vũ trụ ảo metaverse đã tiêu tốn của công ty hơn 70 tỷ USD kể từ đầu năm 2021, trong khi doanh thu mang lại vô cùng nhỏ bé.

Hệ quả trực tiếp của kết quả kinh doanh đáng thất vọng này là việc Meta đã bắt đầu sa thải khoảng 10% nhân sự tại bộ phận Reality Labs, tương đương hơn 1.000 nhân viên. Đợt cắt giảm này là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc lớn, trong đó công ty sẽ đóng cửa một số studio phát triển game thực tế ảo (VR) như Armature Studio và Twisted Pixel.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập, Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg đã thừa nhận rằng các khoản lỗ của Reality Labs trong năm 2026 dự kiến sẽ tương tự như năm 2025. Tuy nhiên, ông cho rằng đây có thể sẽ là mức đỉnh, trước khi các khoản lỗ bắt đầu giảm dần. Ông cũng nhấn mạnh định hướng tương lai của công ty là tập trung vào kính và các thiết bị đeo.

Sự thay đổi này cho thấy một cuộc chuyển hướng chiến lược rõ ràng và mạnh mẽ của Meta; đó là chuyển nguồn lực từ các sản phẩm thực tế ảo và vũ trụ ảo sang các thiết bị đeo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) như kính thông minh và các tính năng AI trên điện thoại.

Trong một thông báo nội bộ, Giám đốc Công nghệ Andrew Bosworth cho biết công ty đang tái định hướng các nỗ lực vũ trụ ảo để tập trung vào thiết bị di động và cắt giảm đầu tư vào VR để giúp mảng kinh doanh này "bền vững hơn."

Một người phát ngôn của Meta cũng xác nhận rằng số tiền tiết kiệm được từ việc cắt giảm nhân sự sẽ được tái đầu tư để hỗ trợ sự tăng trưởng của mảng thiết bị đeo trong năm nay.

Động thái này là một sự thừa nhận rằng canh bạc lớn của Meta vào vũ trụ ảo kéo dài từ năm 2021 đã không thành công như kỳ vọng. Vào thời điểm đó, quyết định này đã vấp phải không ít sự hoài nghi và chỉ trích. Gần nửa thập kỷ sau, vũ trụ ảo vẫn chưa thể cất cánh và sự cạnh tranh gay gắt mà Meta dự đoán đã không bao giờ thành hiện thực. Công ty cũng đã phải cho "nghỉ hưu" ứng dụng Workrooms, một không gian VR dành cho các cuộc họp văn phòng.

Tuy nhiên, trong khi mảng VR đang gặp khó khăn, mảng kính thông minh tích hợp AI lại cho thấy những tín hiệu thành công ban đầu. Các sản phẩm hợp tác với thương hiệu kính mắt cao cấp Ray-Ban đang bán chạy hơn dự kiến. Meta được cho là đang đàm phán với đối tác EssilorLuxottica (chủ sở hữu Ray-Ban) để tăng gấp đôi công suất sản xuất trong năm nay, với mục tiêu có thể đạt 20 triệu chiếc mỗi năm vào cuối năm 2026.

Cuộc chuyển hướng này cũng đặt Meta vào một cuộc cạnh tranh mới, khốc liệt hơn trong lĩnh vực AI. Công ty đang phải chạy đua để thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu và đã phải tái cơ cấu lại các bộ phận để tập trung vào việc phát triển siêu AI.

Rõ ràng, sau khi "đốt" hàng chục tỷ USD vào một giấc mơ chưa thành, Meta đang đặt cược tương lai của mình vào một cuộc cách mạng công nghệ khác, hứa hẹn hơn nhưng cũng đầy thách thức không kém./.

