Khẩn trương xử lý sai phạm tại Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang

Thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến những sai phạm tại Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang; đồng thời yêu cầu khắc phục vi phạm, điều chỉnh dự án. Việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo về Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày 2/2.

Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang do Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 3/1/2017 và điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư tại các Quyết định số 339/QĐ-SKHĐT ngày 17/11/2021 và số 648/QĐ-UBND ngày 21/6/2023.

Dự án được triển khai tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), với diện tích sử dụng đất khoảng 89,7ha, tổng vốn đầu tư 22.546 tỷ đồng, công suất thiết kế 650 MW; theo chủ trương ban đầu dự kiến phát điện thương mại vào tháng 12/2025.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra số 389/KL-TTCP ngày 15/10/2025.

Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang, trong đó có các vi phạm về lựa chọn chủ đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch; dự án chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan theo từng thời kỳ; đồng thời rà soát, xử lý các vi phạm tại dự án, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh Vũ Thị Phương Thảo cho biết, thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong quá trình triển khai dự án.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đang hoàn thiện phương án xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sẽ hoàn thành trong quý 1/2026.

Đối với các vi phạm của Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang trong việc san lấp mặt bằng, lấn chiếm đất và xây dựng không đúng quy định, ngày 12/1/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lý đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC trong lĩnh vực đất đai và đê điều, với tổng số tiền phạt 434,9 triệu đồng. Doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt theo quy định và đang triển khai các biện pháp khắc phục, hoàn trả lại mặt bằng theo yêu cầu.

Cùng với việc xử lý các vi phạm cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo rà soát, xử lý triệt để các nội dung liên quan đến việc thành lập Cụm công nghiệp Vũ Xá; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; việc lựa chọn nhà đầu tư khi chưa bảo đảm năng lực tài chính; giao đất, cho thuê đất đối với dự án và tiến độ thực hiện dự án kéo dài qua nhiều lần gia hạn.

Hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã giao nhà đầu tư phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lý đề xuất vị trí khu đất làm khu chứa tro, xỉ của dự án, bảo đảm khoảng cách ly về môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở đó, tỉnh yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh dự án về diện tích đất, vốn đầu tư và quy mô, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai và đê điều; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai dự án theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Liên quan đến việc bãi bỏ Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Vũ Xá, Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang đã có văn bản đề nghị chấm dứt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

Sở Công Thương đã tổng hợp ý kiến các sở, ngành liên quan, tổ chức thẩm định, rà soát các quy định có liên quan để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các sở, ngành của tỉnh phối hợp với cơ quan thuế rà soát, xác định lại tiền thuê đất; yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn và tiền chậm nộp theo quy định.

Theo đại diện chủ đầu tư, Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Sau khi hoàn tất việc khắc phục và điều chỉnh dự án, Nhà máy nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang dự kiến tiếp tục được triển khai, đưa vào hoạt động trong quý 2/2029./.

