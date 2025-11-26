Bắc Ninh đón làn sóng hợp tác công nghệ cao từ Nhật Bản

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ, tỉnh Bắc Ninh xác định hợp tác về công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với các doanh nghiệp Nhật Bản là hướng đi chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực.

Các cam kết mạnh mẽ của tỉnh cùng đánh giá tích cực từ phía doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, giàu tiềm năng và đầy triển vọng.

Động lực cho bước phát triển mới của Bắc Ninh

Tại Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo địa phương Việt Nam-Nhật Bản: Hợp lực trí tuệ, nâng tầm giá trị, kiến tạo tương lai số” trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật tại tỉnh Quảng Ninh mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn, khẳng định việc trao đổi về tương lai của công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh quan hệ hai nước đạt tầm cao mới mang ý nghĩa hết sức quan trọng.

Việt Nam và Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Bắc Ninh luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác đặc biệt quan trọng trong chiến lược hợp tác công nghệ và phát triển công nghiệp của tỉnh.

Định hướng đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh của khu vực. Để đạt mục tiêu này, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn đóng vai trò then chốt.

Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của thế giới, vì vậy việc xác định đẩy mạnh hợp tác với đối tác Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, hiện đại, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn cũng cho biết, thời gian tới, Bắc Ninh định hướng hợp tác sâu với Nhật Bản trên các lĩnh vực trọng tâm.

Tỉnh ưu tiên chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong vận hành nhà máy thông minh, kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản mang tới giải pháp đồng bộ cho hệ sinh thái hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ và sẵn sàng mở các dự án thí điểm trong khu công nghiệp để nhân rộng mô hình.

Trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và vật liệu công nghệ cao, Bắc Ninh - vốn là cứ điểm lớn của ngành điện tử - đã chuẩn bị các khu công nghiệp chuyên biệt với quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án thiết kế vi mạch, sản xuất vật liệu, đóng gói và kiểm thử, đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Tỉnh cũng chú trọng hợp tác triển khai hạ tầng 5G/6G và các ứng dụng mạng riêng phục vụ nhu cầu của các nhà máy quy mô lớn.

Về đổi mới sáng tạo, Bắc Ninh mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện trường và các vườn ươm công nghệ, học hỏi mô hình “Thung lũng đổi mới sáng tạo” của Nhật Bản, tiến tới hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Bắc Ninh-Nhật Bản và thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Trong phát triển nguồn nhân lực, Bắc Ninh hướng tới đào tạo 5.000-10.000 kỹ sư và kỹ thuật viên chất lượng cao cho các lĩnh vực R&D, công nghệ vật liệu và bán dẫn, thông qua đặt hàng đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh mở rộng hợp tác ứng dụng công nghệ sinh học trong y tế, nông nghiệp và môi trường, bao gồm phát triển giống cây trồng biến đổi gene, liệu pháp gene, vaccine, công nghệ xử lý rác thải sinh học và các ứng dụng tế bào gốc, enzyme và protein tái tổ hợp.

Để hiện thực hóa cơ hội và thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, Bắc Ninh đưa ra bốn cam kết lớn: cung cấp mặt bằng sạch với hàng nghìn hecta tại các khu công nghiệp thế hệ mới; thực hiện cơ chế “luồng xanh” rút ngắn thủ tục hành chính; thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược và hỗ trợ đào tạo, cung ứng nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn (thứ 2 bên phải) phát biểu. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn mong rằng sự hợp tác giữa Bắc Ninh Nhật Bản ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả cao.

Bắc Ninh sẽ trở thành một trong những lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản khi mở rộng chuỗi cung ứng và trung tâm nghiên cứu-phát triển tại khu vực châu Á.

Điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp Nhật Bản

Hiện nay, Bắc Ninh có 126 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt khoảng 1,98 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ 5/42 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp nhận 4 dự án ODA từ Nhật Bản với quy mô tài trợ 10,1 tỷ USD, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển hạ tầng, đô thị và công nghệ.

Các dự án của doanh nghiệp Nhật Bản tại Bắc Ninh hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn vào tăng trưởng công nghiệp, ngân sách, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại.

Không chỉ mang lại hàng vạn việc làm ổn định, doanh nghiệp Nhật Bản còn góp phần lan tỏa tư duy quản trị tinh gọn, tinh thần Kaizen, tạo nền nếp sản xuất chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp phụ trợ trong tỉnh. Điều này khẳng định vai trò chiến lược của các nhà đầu tư Nhật Bản trong hành trình phát triển của Bắc Ninh nhiều năm qua.

Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng dành nhiều đánh giá tích cực cho môi trường đầu tư tại Bắc Ninh. Theo nhận xét chung của nhà đầu tư, Bắc Ninh đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe về hạ tầng kỹ thuật, kết nối logistics, nguồn nhân lực và sự hỗ trợ nhanh chóng của chính quyền địa phương.

Ông Shigeyuki Okamoto, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam chia sẻ, Canon lựa chọn Bắc Ninh vì bốn lợi thế nổi bật: vị trí địa lý chiến lược nằm giữa tam giác Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; hệ thống hạ tầng đồng bộ; hệ sinh thái nhà cung ứng lớn mạnh và quan trọng nhất là sự đồng hành của chính quyền.

Ông Shigeyuki Okamoto dẫn chứng, khi Canon đề xuất giải quyết tình trạng ùn tắc tại nút giao Quốc lộ 18-Quốc lộ 1, tỉnh đã nhanh chóng triển khai xây dựng hai đường gom, giúp giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn cho công nhân. Chính quyền không chỉ làm việc theo ngày mà theo từng giờ, luôn sẵn sàng phối hợp với các đơn vị dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp.

Đặc biệt, khi dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hoàn thành sẽ là “cú hích” lớn giúp Bắc Ninh bứt phá mạnh mẽ trong logistics, công nghiệp, thương mại điện tử và du lịch.

Đại diện cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, ông Tatsuya Matsui, Giám đốc Nhà máy THK Việt Nam đánh giá, Bắc Ninh rất hợp tác và chủ động khi tiếp cận doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh, không chỉ doanh nghiệp Nhật Bản mà nhiều doanh nghiệp quốc tế khác cũng lựa chọn Bắc Ninh làm điểm đến. Với nguồn lao động dồi dào, THK có thể tuyển dụng nhân sự ngay tại địa phương, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong duy trì sản xuất và mở rộng đầu tư.

Từ góc nhìn của các doanh nghiệp Nhật Bản, Bắc Ninh đã hình thành môi trường đầu tư toàn diện, hội đủ các yếu tố thuận lợi gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ công nghiệp và sự hỗ trợ chủ động của chính quyền. Điều này củng cố niềm tin để nhà đầu tư tiếp tục mở rộng dự án, kéo theo sự gia tăng của chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh cam kết duy trì môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và ổn định thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục. Chính quyền tỉnh luôn lắng nghe và đồng hành 24/7 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Việc Bắc Ninh và các đối tác Nhật Bản mở rộng hợp tác trong công nghệ cao, chuyển đổi số, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực đã mở ra cơ hội lớn để tỉnh bứt phá trong những năm tới.

Sự kết hợp giữa công nghệ nguồn của Nhật Bản và khát vọng vươn lên của Bắc Ninh tạo nên nền tảng vững chắc để xây dựng những mô hình hợp tác mới, hiệu quả và bền vững./.

