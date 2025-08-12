Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác, hút đầu tư công nghệ cao

Ngày 12/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan, tại Thủ đô Seoul. Đây là một trong các hoạt động bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc, nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác kinh tế song phương.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của Quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện, được nâng cấp vào năm 2022, ngày càng đi vào thực chất trên mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh vị thế của Hàn Quốc là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam với gần 94 tỷ USD tổng vốn đăng ký lũy kế và hơn 10 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ Việt Nam sẽ tập trung vào các chính sách đột phá về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, cải cách pháp luật và phát triển doanh nghiệp tư nhân. Ông cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hàn Quốc và FDI tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đặc biệt cảm ơn Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc quy mô lớn nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư. Diễn đàn có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok cùng hơn 500 doanh nghiệp, chứng kiến ký kết hàng chục văn kiện hợp tác quan trọng. Sự kiện này đã tạo động lực thực chất thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư, kinh tế, công nghệ lên tầm cao mới, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng sạch, công nghệ cao, công nghiệp chiến lược và chuỗi giá trị.

Hai Bộ trưởng bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau và kỳ vọng sẽ gặp lại tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 do Hàn Quốc chủ trì vào tháng 10/2025. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Phía Việt Nam đề nghị Hàn Quốc tiếp tục xây dựng chính sách, ủng hộ doanh nghiệp mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hỗ trợ ODA trong các lĩnh vực công nghiệp tương lai, như chip bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng, đường sắt cao tốc.

Theo đó, Bộ trưởng Kim Jung Kwan đánh giá cao thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước và khẳng định Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ủng hộ hợp tác với Việt Nam trong chuỗi cung ứng, năng lượng, đường sắt cao tốc và công nghệ cao. Ông cũng mong muốn Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục quan tâm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau và kỳ vọng sẽ gặp lại tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 do Hàn Quốc chủ trì vào tháng 10/2025.

Hiện tại, Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam với 93,8 tỷ USD vốn đăng ký còn hiệu lực. Kim ngạch song phương năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD. Hàn Quốc cũng là nhà tài trợ ODA song phương lớn thứ hai và là quốc gia có lượng khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất./.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.