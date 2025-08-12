Tổng Bí thư dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc.
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 12/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số Tập đoàn lớn của Hàn Quốc.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo tập trung nguồn lực, vật lực, nhân lực, thực hiện 24/24 giờ, bảo đảm cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, ngành công tác dân tộc và tôn giáo sẽ nỗ lực, thể hiện quyết tâm cao để góp phần cùng đất nước đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, dự thảo luật gồm 15 chương, 172 điều và được xây dựng trên cơ sở kế thừa, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Theo dự thảo quy định, đổi tên Văn phòng Thừa phát lại, Thừa phát lại thành Văn phòng Thi hành án dân sự và Thừa hành viên để bảo đảm tính phổ thông, dễ hiểu hơn.
Thủ tướng đề nghị các phía Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm tạo việc làm, tạo sinh kế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành như trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu...
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt 5 nội dung.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.
Làn sóng biệt phái cán bộ về cơ sở không chỉ là một đợt tăng cường nhân lực, mà sẽ còn là một cơ hội để rèn luyện đội ngũ, thay đổi tư duy và xây dựng một nền hành chính hiệu quả, gần dân, sát dân.
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Tư pháp góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện song phương.
Sáng 12/8, tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước.
Sáng 12/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ thành trụ cột, điểm sáng mới trong mối quan hệ; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng hành lâu dài.
Ngày 11/8/2025, sau lễ đón chính thức, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân của Tổng Bí thư, cùng bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Tổng thống Lee Jae Myung định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục có bước chuyển biến mới, thực chất, hiệu quả, bền vững lâu dài.
Tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 11/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Kim Min Seok.
Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Quốc gia Han Quốc, trao đổi về hợp tác văn hóa và công nghiệp sáng tạo, thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt-Hàn.
Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) tròn 25 tuổi, ghi dấu nhiều thành tựu với hơn 860 dự án hỗ trợ các nước CLMV, thúc đẩy hợp tác sâu rộng và phát triển kinh tế-xã hội toàn khu vực.
Việt Nam-Hàn Quốc đặt mục tiêu kết nối doanh nghiệp, nghệ sỹ và công nghệ, khai thác thế mạnh bổ trợ của hai nước để phát triển các sản phẩm văn hóa chất lượng cao, giàu sức lan tỏa toàn cầu.
Truyền thông Hàn Quốc và quốc tế nhận định chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị, công nghệ và văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới.
Chiều 21/8/1945, toàn bộ chính quyền đã về tay nhân dân tỉnh Tân An - địa phương Nam Bộ đầu tiên giành chính quyền trong làn sóng Cách mạng Tháng 8, trước cả Huế (23/8) và Sài Gòn-Chợ Lớn (25/8).
TTXVN trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển.”
Đại hội Đảng bộ phường Sa Pa xác định phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng Sa Pa thành đô thị du lịch xanh-bền vững-thông minh, xứng tầm trung tâm Khu du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, đào tạo cán bộ và tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào.
Cuộc họp lần này là cơ hội để tái khẳng định cam kết nhằm tăng cường hợp tác, giải quyết khoảng cách phát triển, vốn vẫn là một thách thức đối với việc xây dựng Cộng đồng ASEAN 2045 và hội nhập.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam đang phấn đấu hết sức để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển.
Tối 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì.
Tối 11/8/2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.
Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc quán triệt sâu sắc, nắm chắc các nội dung và triển khai thực hiện.