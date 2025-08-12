Chính trị

Tổng Bí thư dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
