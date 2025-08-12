Tổng Bí thư dự Tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

Làn sóng biệt phái cán bộ về cơ sở không chỉ là một đợt tăng cường nhân lực, mà sẽ còn là một cơ hội để rèn luyện đội ngũ, thay đổi tư duy và xây dựng một nền hành chính hiệu quả, gần dân, sát dân.