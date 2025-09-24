Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao

Từ ngày 22-24/9, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Hàn Quốc nhằm triển khai hiệu quả các quyết sách chiến lược của Đảng với trọng tâm xác lập mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời cụ thể hoá kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng Tám vừa qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 23/9, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác đã gặp lãnh đạo, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi gặp, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng thông báo những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước; đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn Việt Nam-Hàn Quốc; động viên các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; mong muốn các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa hai nước cũng như hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết chuyến thăm Hàn Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, bao gồm gồm Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Chia sẻ thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng hy vọng sau chuyến thăm Hàn Quốc lần này, nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, trong đó đáng chú ý là lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và giáo dục-đào tạo, sẽ được thúc đẩy hơn nữa, tạo xung lực cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Đại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc về mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn Việt Nam-Hàn Quốc. Đây là yếu tố then chốt để gìn giữ và tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã báo cáo với Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác về tình hình hoạt động của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ cho biết thương mại-đầu tư là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Đại sứ quán đã thiết lập quan hệ gắn kết với doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc; đồng hành và thực hiện chủ trương lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Cùng với việc triển khai công tác ngoại giao kinh tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tích cực thúc đẩy ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại để Chính phủ và người dân Hàn Quốc hiểu hơn về tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, về công cuộc đổi mới của Việt Nam, ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là một trong những cộng đồng lớn nhất trên thế giới, có mối quan hệ đoàn kết gắn bó, nên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện nòng cốt, trở thành cầu nối tin cậy giữa hai đất nước, bám sát địa bàn và có những kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước về những chủ trương, chính sách góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó Việt Nam-Hàn Quốc; đồng thời luôn hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân…, thực hiện tốt chức năng là cơ quan tập hợp, tạo thành khối đoàn kết thống nhất hướng về Tổ quốc.

Cùng ngày, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc (KNDA) Park Cheol Hee, thăm và làm việc với Giám đốc Viện đào tạo công chức Hàn Quốc (NHI), làm việc với Lãnh đạo tập đoàn Samsung và thăm Trung tâm công nghệ cao thuộc tập đoàn này, dự Lễ kỷ niệm 10 năm Chương trình VOSP.

Tại buổi làm việc với ông Park Cheol Hee, Giám đốc KNDA, cơ quan nghiên cứu, tư vấn chính sách hàng đầu về quan hệ quốc tế của Hàn Quốc và cũng là đối tác truyền thống của nhiều cơ quan Việt Nam, trong đó có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai bên đánh giá cao sự tin cậy chính trị cao chưa từng có trong quan hệ giữa hai nước, với việc Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Hàn Quốc ngay sau khi Tổng thống Lee Jae Myung lên nắm quyền và chính phủ mới của Hàn Quốc được thành lập, đồng thời cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mà Tổng thống Lee Jae Myung gửi lời mời và đón tiếp thân tình và trọng thị.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả và thực chất Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), bao gồm việc tổ chức diễn đàn cấp cao Việt-Hàn, nghiên cứu chung về những vấn đề liên quan đến an ninh chiến lược, an ninh truyền thống và phi truyền thống, hoà bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới trong bối cảnh hiện nay.

Tiếp và làm việc với Chủ tịch Lim Chae Won và Ban lãnh đạo Viện Phát triển Nhân lực Hàn Quốc (NHI), Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung cấp cao Việt Nam giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với NHI trong hơn 15 năm qua, thông qua Chương trình hợp tác với KOICA, trong đó có chương trình nghiên cứu khảo sát thực tiễn cho các Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Trung ương Khóa XIV, được tổ chức tại Hàn Quốc.

Ông Lim Chae Won bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đặc biệt là trung cao cấp cho Việt Nam gắn với việc vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác làm việc với Ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Samsung và trao đổi với các chuyên gia tại Trung tâm Hệ thống Dữ liệu Samsung (SDS). (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Làm việc với Ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Samsung, thăm và trao đổi với các chuyên gia tại Trung tâm Hệ thống Dữ liệu Samsung (SDS) - một đơn vị trực thuộc hệ sinh thái tập đoàn Samsung hàng đầu thế giới chuyên về công nghệ điện toán, dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) được thành lập năm 1985 và hiện có chi nhánh tại hơn 40 quốc gia với hơn 25.000 cán bộ, kỹ sư và nhân viên, bao gồm Trung tâm SDS tại Việt Nam với hơn 2.000 kỹ sư và cán bộ, nhân viên, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những thành tựu công nghệ “bứt phá mọi giới hạn,” trong đó có công nghệ AI, đồng thời mong muốn SDS tiếp tục phát triển vững mạnh và liên kết chặt chẽ với các đối tác trong hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình Tìm hiểu Samsung toàn cầu dành cho cán bộ trung cao cấp Việt Nam (VOSP) - kết quả của mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tổ hợp Samsung Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định với triết lý con người là số 1 và trọng dụng nhân tài cùng với Phương thức Samsung (Samsung Way), chương trình VOSP góp phần tăng cường hiểu biết, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm lãnh đạo, quản trị toàn cầu, liên tục đổi mới, sáng tạo và bứt phá mọi giới hạn công nghệ đã kết nối và thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước, đồng thời góp phần ngày càng làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chuyến công tác đã kết thúc thành công, tốt đẹp, tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác của Hàn Quốc nói riêng, góp phần tiếp tục thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên phát triển mới trên các trụ cột, đặc biệt là về phát triển khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cấp cao và nghiên cứu tư vấn chính sách./.

