Nắng nóng cực đoan làm giảm khả năng đọc viết và tính toán ở trẻ nhỏ

Các nghiên cứu ngày càng chỉ ra rằng nhiệt độ tăng cao do biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người.

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Journal of Child Psychology and Psychiatry đã đi sâu vào tác động của nắng nóng cực đoan đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, cho thấy những trẻ thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao gặp phải các khiếm khuyết trong khả năng học tập.



Trước đây, nhiều bằng chứng khoa học đã liên kết nhiệt độ cao với sự suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần. Chẳng hạn, một nghiên cứu năm 2021 cho thấy nắng nóng ức chế khả năng học tập và kết quả thi cử của thanh thiếu niên.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận rằng nhiệt độ trên 32°C có liên quan đến việc giảm gần 10% chức năng nhận thức ở người trưởng thành và thúc đẩy quá trình suy giảm nhận thức diễn ra nhanh hơn.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu còn tác động gián tiếp thông qua việc làm giảm năng suất cây trồng khi nhiệt độ vượt quá 34°C, ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ em - yếu tố then chốt cho sự phát triển.



Tuy nhiên, bằng chứng về tác động của nhiệt độ môi trường cao đối với các kỹ năng phát triển nền tảng trong những năm đầu đời vẫn còn hạn chế. Để làm sáng tỏ vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 19.607 trẻ em từ 3 đến 4 tuổi tại Gruzia, Gambia, Madagascar, Malawi, Sierra Leone và Palestine trong giai đoạn 2017–2020.

Dữ liệu phát triển của trẻ được đối chiếu với dữ liệu nhiệt độ phân giải cao tại nơi các em sinh sống.



Kết quả cho thấy, những trẻ em tiếp xúc với nhiệt độ tối đa trung bình trên 32°C có ít khả năng đạt chuẩn phát triển về kỹ năng đọc viết và tính toán. Tác động này nghiêm trọng nhất đối với những trẻ em thuộc các hộ gia đình khó khăn về kinh tế, sống ở khu vực đô thị, hoặc những nơi thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh.



Các tác giả giải thích rằng nhiệt độ quá cao ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức thông qua nhiều cơ chế trực tiếp và gián tiếp, bao gồm tình trạng mất nước, kích hoạt hệ thống phản ứng căng thẳng, viêm thần kinh, tổn thương tế bào thần kinh do không tản nhiệt kịp và rối loạn giấc ngủ.

Đồng thời, nắng nóng cũng khiến trẻ giảm hoạt động thể chất, tăng hành vi thụ động và hạn chế cơ hội tương tác xã hội bên ngoài.



Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh sự cấp thiết của việc xây dựng các chính sách và biện pháp can thiệp để bảo vệ sự phát triển của trẻ em – thế hệ tương lai – trong bối cảnh trái đất đang ngày càng nóng lên./.

