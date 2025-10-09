Thế giới trải qua tháng 9 nóng thứ ba trong lịch sử

Ngày 9/10, Cơ quan Giám sát biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết thế giới vừa trải qua tháng Chín nóng thứ ba trong lịch sử với nhiệt độ trên đất liền và bề mặt đại dương vẫn ở mức cao.

Theo C3S, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng Chín năm nay là 16,11 độ C, giảm lần lượt 0,27 độ C và 0,07 độ C so với cùng kỳ năm 2023 và 2024, nhưng vẫn cao hơn 1,47 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

Nhiệt độ trên bề mặt đại dương trung bình toàn cầu trong tháng trên là 20,72 độ C, đánh dấu mức cao thứ 3 được ghi nhận đối với tháng này.

Đặc biệt khu vực Bắc Thái Bình Dương có nhiệt độ bề mặt đại dương cao hơn đáng kể so với mức trung bình trong dài hạn, một số vùng ghi nhận nhiệt dộ cao nhất từ trước đến nay.

Ngược lại, nhiệt độ bề mặt đại dương ở khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo trên Thái Bình Dương ở mức gần hoặc thấp hơn mức trung bình trong giai đoạn 1991-2020, phản ánh giai đoạn trung hòa của hiện tượng Dao động khí hậu El Nino - phương Nam (ENSO).

Ngoài ra, mức độ tan băng hàng tháng ở Bắc Cực đã giảm 12% so với mức tan băng trung bình dài hạn trong thời kỳ này, trong khi tại Nam Cực, mức độ tan băng này giảm 5%.

Chuyên gia của C3S Samantha Burgess cho hay tháng 9/2025 là tháng Chín ấm thứ ba trong lịch sử, chỉ thấp hơn tháng 9/2024 chưa đến 0,1 độ C.

Bà Burgess nêu rõ: "Sau một năm, nhiệt độ toàn cầu vẫn gần như không thay đổi với nhiệt độ trên đất liền và bề mặt đại dương liên tục ở mức cao, phản ánh ảnh hưởng liên tục do sự tích tụ khí nhà kính trong bầu khí quyển"./.

Ước tính 16.500 ca tử vong do nắng nóng mùa Hè ở châu Âu Các nhà khoa học cảnh báo chỉ cần nhiệt độ tăng thêm 2-4 độ C nữa cũng có thể cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, cho thấy vì sao nắng nóng được gọi là “kẻ giết người thầm lặng.”