Ước tính 16.500 ca tử vong do nắng nóng mùa Hè ở châu Âu

Ngày 17/9, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) công bố ước tính cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến khoảng 16.500 người thiệt mạng trong các đợt nắng nóng tại các thành phố châu Âu mùa Hè năm nay.

Nghiên cứu là nỗ lực mới nhất nhằm nhanh chóng liên hệ tác động trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu tới sức khỏe con người.

Nghiên cứu dựa trên mô hình khí hậu và dữ liệu từ 854 thành phố cho thấy sự nóng lên toàn cầu đã làm nhiệt độ trung bình tăng thêm 2,2 độ C trong giai đoạn tháng 6-8/2025, và hậu quả số người tử vong cao hơn so với mức tử vong bình thường (dựa trên dữ liệu lịch sử cùng thời điểm, nếu không có nắng nóng bất thường) là 24.400 người.

Trong số đó, gần 70% (tương đương 16.500 ca) được cho là trực tiếp liên quan đến biến đổi khí hậu, tức số tử vong do nắng nóng đã tăng gấp ba lần so với trong điều kiện khí hậu ổn định.

Rome (Italy) ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng cao nhất với 835 ca, tiếp theo là Athens (Hy Lạp) 630 ca và Paris (Pháp) 409 ca. Hơn 85% nạn nhân là người từ 65 tuổi trở lên.

Các nhà khoa học cảnh báo chỉ cần nhiệt độ tăng thêm 2-4 độ C nữa cũng có thể cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, cho thấy vì sao nắng nóng được gọi là “kẻ giết người thầm lặng.”

Ước tính mới này phù hợp với các nghiên cứu trước, trong đó có một nghiên cứu đăng trên Nature Medicine xác định hơn 47.000 ca tử vong liên quan nắng nóng trong mùa Hè 2023 ở châu Âu./.

