Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Nắng nóng chưa từng có làm đảo lộn phong cách sống "không điều hòa" của châu Âu

Xuất khẩu điều hòa không khí của Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh mẽ, khi đợt sóng nhiệt chưa từng có lan rộng khắp châu Âu vào mùa Hè năm nay, kéo theo nhu cầu thiết bị làm mát tăng cao.

Theo dõi VietnamPlus

Xuất khẩu điều hòa không khí của Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh mẽ, khi đợt sóng nhiệt chưa từng có lan rộng khắp châu Âu vào mùa Hè năm nay, kéo theo nhu cầu thiết bị làm mát tăng cao.

Diễn biến này thúc đẩy các nhà sản xuất gia dụng Trung Quốc cải tiến sản phẩm theo hướng thông minh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn.

Trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với những mùa hè ngày một trở nên khắc nghiệt, nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng đồng thời tăng mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#điều hòa nhiệt độ #nắng nóng #đồ điện gia dụng