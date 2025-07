Phần lãnh thổ châu Âu của Nga sắp đón đợt nắng nóng kỷ lục, có nơi chạm 40 độ C

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Giám đốc khoa học của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga Roman Vilfand dự báo nhiệt độ cao bất thường sẽ xảy ra ở hầu hết toàn bộ khu vực châu Âu của Nga. Nhiệt độ sẽ cao hơn 4-5 độ C so với mức bình thường.

Ông Vilfand cho biết nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 38 độ C ở các tỉnh Voronezh, Belgorod và Lipetsk. Dự báo mưa, giông bão và gió lên tới 17 m/s xảy ra ở Karelia và vùng Leningrad. Chỉ có vùng liên bang Tây-Bắc là không bị nắng nóng đe dọa.

Ông Vilfand cho biết gần như toàn bộ phần lãnh thổ châu Âu của Nga đang trải qua thời tiết nóng bất thường.

Ông cảnh báo nhiệt độ sẽ lên đến 38 độ C tại nhiều tỉnh miền Trung nước Nga: Voronezh, Belgorod, Lipetsk, Tambov; tới 36-37 độ ở các tỉnh Kaluga và Tula sát Moskva.

Theo dự báo, nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 40 độ C trong những ngày tới ở miền Nam.

Ông Vilfand lưu ý nhiệt độ này cao hơn khoảng 4-5 độ so với bình thường. Trước đó, nhiệt độ cũng lên tới 32 độ C tại thủ đô Moskva vào ngày 8/7, cao hơn 7 độ so với bình thường./.

