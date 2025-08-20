Hơn 1.100 ca tử vong do nắng nóng ở Tây Ban Nha

Ngày 19/8, Viện Y tế Carlos III công bố số liệu cho thấy đã có hơn 1.100 ca tử vong tại Tây Ban Nha liên quan đến đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày qua ở nước này.

Cụ thể, đã có 1.149 ca tử vong bất thường trong khoảng thời gian từ ngày 3-18/8, có thể do nhiệt độ cao.

Viện trên sử dụng dữ liệu từ Hệ thống Giám sát tử vong Tây Ban Nha (MoMo) để so sánh với lịch sử trước đây.

Hệ thống này kết hợp các yếu tố bên ngoài, như dữ liệu thời tiết từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia AEMET, để đánh giá các nguyên nhân có thể gây gia tăng đột biến số ca tử vong.

Mặc dù MoMo không thể xác nhận nguyên nhân trực tiếp giữa số ca tử vong và nhiệt độ cao nhưng có thể cung cấp ước tính đáng tin cậy nhất về mối liên hệ này.

Trước đó, trong tháng 7, Viện Carlos III cũng đã ghi nhận 1.060 ca tử vong bất thường do nắng nóng gay gắt, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia khí hậu cho biết hiện tượng nóng lên toàn cầu đang gây ra các đợt nắng nóng kéo dài hơn, dữ dội hơn và thường xuyên hơn trên khắp thế giới./.

Nắng nóng chưa từng có làm đảo lộn phong cách sống "không điều hòa" của châu Âu Xuất khẩu điều hòa không khí của Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh mẽ, khi đợt sóng nhiệt chưa từng có lan rộng khắp châu Âu vào mùa Hè năm nay, kéo theo nhu cầu thiết bị làm mát tăng cao.