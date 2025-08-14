Đức bước vào đợt nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ tăng vọt trên toàn quốc

Đức đang bước vào đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ trên gần như toàn bộ lãnh thổ tăng vọt, đánh dấu đợt nắng nóng gay gắt nhất của mùa Hè.

Nhiệt độ dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 30-36 độ C ở hầu hết các khu vực.

Cá biệt, một số nơi có thể chứng kiến mức nhiệt cao hơn, chạm ngưỡng 38 độ C, và đỉnh điểm là có thể lên tới 40 độ C.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) đã cảnh báo về đợt nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng đến những bang miền Bắc và Tây Nam nước Đức, trong khi phần lớn các khu vực còn lại của đất nước cũng đang trải qua thời tiết oi bức.

DWD cho biết nhiệt độ cao nhất được dự báo ở một số nơi là khoảng 37-38 độ C. Khu vực Tây Nam nước Đức đang cảm nhận sức nóng, với đợt nắng nóng ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động an sinh xã hội.

Số liệu đo đạc sơ bộ của DWD cho biết nhiệt độ ngày 14/8 đã lên tới 37 độ C tại Rheinfelden, thuộc bang Baden-Württemberg, giáp biên giới Thụy Sĩ.

Địa điểm nóng thứ hai là Bad Kreuznach với nhiệt độ lên tới 36,6 độ C và đứng thứ ba là Kaiserslautern với nhiệt độ lên tới 36,5 độ C. Cả hai thị trấn đều thuộc bang Rhineland-Pfalz.

DWD đã kêu gọi người dân trên khắp cả nước chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe. Cơ quan này đã ngay lập tức phát cảnh báo “nhiệt cực độ” cho nhiều khu vực trên cả nước, cho thấy những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn và sự cần thiết phải nâng cao nhận thức cộng đồng.

Theo dự báo của DWD, khối không khí nóng từ phía Nam sẽ di chuyển lên, gây ra tình trạng tăng nhiệt độ đột ngột và duy trì ở mức cao trong nhiều ngày.

Các mô hình dự báo thời tiết đều cho thấy nhiệt độ tăng dần đều trong những ngày đầu tuần và đạt đỉnh vào khoảng giữa tuần.

Tình trạng nắng nóng sẽ không chỉ giới hạn ở một vài vùng mà sẽ ảnh hưởng đến gần như toàn bộ nước Đức, gây ra áp lực lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng và sức khỏe cộng đồng./.

