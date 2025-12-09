Quảng Trị: Nhiều đoạn bờ kè sông Thạch Hãn bị sạt lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ liên tục trong thời gian qua, tuyến bờ kè sông Thạch Hãn đoạn đi qua khu phố Lập Thạch, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân và tuyến đường Trần Thánh Tông vừa được đầu tư xây dựng.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường ngày 8/12, nhiều đoạn bờ kè bị sạt lở, sụt lún tạo thành các hàm ếch sâu ăn vào vỉa hè đường Trần Thánh Tông, đe dọa trực tiếp nền đường và các công trình hạ tầng xung quanh. Hệ thống khung dầm bêtông của bờ kè kiên cố cũng bị phá vỡ, gãy thành nhiều đoạn; nằm chồng chất dưới mép sông.

Nhiều mảng bêtông gia cố bờ kè cùng đất đá bị sạt trượt cuốn trôi vào lòng sông. Nhiều cây xanh ven sông bị bật gốc, nghiêng hẳn về phía dòng nước, để lộ bộ rễ bị khoét trơ trụi. Bờ kè kiên cố ngày nào đã bị dòng nước khoét sâu tạo thành những vách dựng đứng cao khoảng 3 mét, rất nguy hiểm cho người dân qua lại.

Bà Phạm Thị Hiền, trú tại tổ dân phố Lập Thạch, phường Nam Đông Hà, lặng nhìn những đoạn kè nằm ngổn ngang dưới bờ sông lo lắng cho biết, bờ kè sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và nhà cửa của người dân. Con đường Trần Thánh Tông nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ vừa làm xong đã bị đe dọa. Nhiều gia đình sống ở đây muốn sửa chữa, xây dựng nhà nhưng không dám vì tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Người dân mong chính quyền cấp trên sớm đầu tư xây lại bờ kè để người dân an cư lạc nghiệp.

Hệ thống cây xanh, cột điện chiếu sáng dọc tuyến đường Trần Thánh Tông có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Theo nhiều người dân sống ở tổ dân phố Lập Thạch, tình trạng sạt lở bờ kè sông Thạch Hãn tại đoạn này đã xuất hiện từ năm 2020 và ngày càng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, sau các đợt mưa lụt liên tục trong tháng 10 và 11 vừa qua, lại trở nên nghiêm trọng hơn, xuất hiện thêm nhiều điểm sạt mới, ăn sâu hơn vào đất liền. Hệ thống cột điện chiếu sáng, cây xanh trên dọc tuyến đường này có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Thế Tôn, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Lập Thạch, phường Nam Đông Hà cho biết, năm nào cũng xảy ra sạt lở, mỗi đợt mưa lũ lại ăn sâu thêm một ít. Trước đây, từ mép đường đến bờ sông còn cách hơn 6 mét, nhưng nay đã bị khoét sâu, nhiều dầm kè rơi hẳn xuống sông. Đến nay, đoạn bờ kè bị sạt lở kéo dài khoảng 1 km, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 60 hộ dân sinh sống ở khu vực này. Người dân thường đến tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng ở khu vực này rất nguy hiểm, đặc biệt là trẻ em. Kiến nghị Nhà nước quan tâm, hỗ trợ sớm khắc phục để bảo vệ con đường Trần Thánh Tông và nhà cửa, tài sản của các hộ dân.

Đại diện lãnh đạo phường Nam Đông Hà thông tin, địa phương đang tiến hành khảo sát, nắm tình hình để có hướng khắc phục nhằm đảm bảo an toàn các công trình và tài sản ven bờ sông.

Những năm gần đây, mưa lũ cường độ cao cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã khiến tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, nhiều đoạn bờ sông Thạch Hãn dù được kè kiên cố vẫn bị sạt lở vào mùa mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng. Như sạt lở bờ kè tại thôn Như Lệ, phường Quảng Trị; sạt lở kè, sụp lún kè sông Thạch Hãn dài 1000m qua địa bàn xã Ái Tử...

Tình trạng trên khiến người dân và chính quyền địa phương đặc biệt lo lắng. Các đơn vị liên quan kiến nghị cơ quan chức năng sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng mới hệ thống kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân./.

