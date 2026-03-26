Hà Nội: Gần 1.900 cơ hội việc làm tại Phiên Giao dịch Tháng Thanh niên 2026

Ngày 26/3, Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 được tổ chức tại Học viện Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). Với gần 1.900 chỉ tiêu tuyển dụng cùng mức lương hấp dẫn, sự kiện là cầu nối quan trọng giúp sinh viên và người lao động trẻ sớm tiếp cận thị trường lao động thực tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khẳng định, đây là cơ hội vàng để người lao động trẻ không chỉ tìm việc mà còn được tư vấn kỹ năng phỏng vấn, định hướng nghề nghiệp và cập nhật chính sách pháp luật lao động mới nhất.

Theo số liệu từ ban tổ chức, tổng nhu cầu tuyển dụng và tuyển sinh du học tại phiên lần này là 1.866 chỉ tiêu, trong đó lĩnh vực Thương mại-Dịch vụ chiếm tới 89% tổng số chỉ tiêu. Đáng chú ý, trình độ Cao đẳng-Đại học được săn đón mạnh mẽ nhất với 721 chỉ tiêu (chiếm 38,6%).

Về thu nhập, thị trường lao động năm 2026 ghi nhận nhiều vị trí công việc có các mức thu nhập sau: Mức trên 15 triệu đồng/tháng, chiếm 29,2% chỉ tiêu, dành cho các vị trí quản lý, chuyên gia IT hoặc kinh doanh cấp cao; Mức 10-15 triệu đồng/tháng, tập trung vào các nhóm việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, kỹ thuật viên, chiếm 37% chỉ tiêu; Mức 7-10 triệu đồng/tháng đối với sinh viên mới tốt nghiệp hoặc các vị trí thực tập, bán hàng, chiếm 33,8% chỉ tiêu.

Tổng nhu cầu tuyển dụng và tuyển sinh du học tại Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 là 1.866 chỉ tiêu.(Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Không chỉ dành cho những người sắp ra trường, phiên giao dịch việc làm còn thu hút đông đảo sinh viên năm nhất, năm hai đến tìm hiểu thị trường.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh viên năm nhất ngành Kinh tế (Học viện Phụ nữ Việt Nam), chia sẻ: “Em mong muốn tìm cơ hội trau dồi kỹ năng giao tiếp, kiến thức marketing và công nghệ để áp dụng linh hoạt cho công việc sau này, thay vì đợi đến lúc tốt nghiệp mới bắt đầu tìm hiểu.”

Đáp lại nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Viễn thông Sao Việt đã mang đến các vị trí linh hoạt. Chị Nguyễn Thu Thủy, chuyên viên nhân sự của công ty, cho biết: “Chúng tôi ưu tiên tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng không yêu cầu kinh nghiệm, có ca làm việc linh hoạt, rất phù hợp cho sinh viên vừa học vừa làm để tích lũy thái độ và kỹ năng chủ động.”

Ngoài các vị trí việc làm trong nước, phiên giao dịch còn mang đến 100 chỉ tiêu học bổng chương trình “Du học Đại học và Cao học hệ tiếng Anh tại Hàn Quốc” năm học 2025-2026, mở ra thêm lựa chọn hội nhập quốc tế cho các bạn trẻ.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng khắt khe, khẳng định vai trò đồng hành của nhà trường và các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp trong Tháng Thanh niên năm 2026./.

Phiên Giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp cùng Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức, thu hút 36 đơn vị, doanh nghiệp tham gia trên toàn hệ thống Sàn Giao dịch việc làm Thành phố Hà Nội. Trong đó, 20 doanh nghiệp đã trực tiếp có mặt tại trụ sở Học viện (68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) để phỏng vấn và tuyển dụng.

Phát triển thị trường lao động Thủ đô gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh Trong năm 2026, Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thị trường lao động: giải quyết việc làm mới cho 171.000 lao động; kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới mức 3%.