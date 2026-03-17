Vingroup tuyển 25.000 nhân sự cho các dự án hạ tầng do SGC triển khai

Ngày 17/3, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố hệ sinh thái các công ty xây dựng nhằm triển khai hàng loạt dự án hạ tầng và đại đô thị trên toàn quốc. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC - đơn vị chuyên thi công hạ tầng và đường sắt thông báo tuyển dụng ngay 25.000 nhân sự tinh nhuệ cho 2 tuyến đường sắt Hà Nội-Quảng Ninh; Bến Thành-Cần Giờ và các hạng mục nền móng, cọc khoan nhồi quy mô khác.

Hệ sinh thái các công ty xây dựng chuyên nghiệp của Vingroup được quy hoạch theo 4 lĩnh vực chuyên môn nhằm đảm bảo sức mạnh toàn diện và sự chủ động về nguồn lực, công nghệ và nhân lực cho các đại dự án hạ tầng và đô thị, gồm: VinCons, SGC, Vin Alpha và Vin Landscape.

Theo quy hoạch, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons giữ vai trò tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại các đại đô thị, khu phức hợp thương mại-dịch vụ và các dự án quy mô lớn; Công ty Cổ phần Đầu tư và Thi công Hạ tầng Vin Alpha chuyên triển khai hạ tầng giao thông, kỹ thuật, trắc địa và kiểm soát chất lượng (QA/QC); Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Vin Landscape phụ trách các hạng mục cảnh quan tại dự án; và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC chuyên thi công trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật phức tạp như đường sắt tốc độ cao, cầu-hầm TBM và cọc khoan nhồi.

Các Công ty trong hệ sinh thái đều đã đi vào hoạt động và đang ráo riết tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng tiến độ triển khai các dự án được giao của Vingroup.

Trong đó, Công ty SGC thông báo tuyển dụng ngay 25.000 nhân sự tinh nhuệ, bao gồm 15.000 nhân sự chất lượng cao cho 500 dây chuyền khoan cọc nhồi và hạ tầng hầm đường bộ...; 10.000 nhân sự tinh nhuệ phục vụ 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh và Bến Thành-Cần Giờ.

Với công nhân và lái máy, người lao động cần có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan và chứng chỉ vận hành các máy móc, thiết bị chuyên dụng, có sức khỏe tốt và tinh thần kỷ luật. Trường hợp người lao động chưa có kinh nghiệm, SGC sẽ tổ chức đào tạo trực tiếp và cấp chứng chỉ theo quy định.

Với nhân sự ứng tuyển vị trí kỹ sư, cần ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp các chuyên ngành xây dựng, giao thông,... tại các trường Đại học/Học viện có liên quan, có chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát, Quản lý dự án, thi công xây dựng/hạ tầng giao thông hạng II trở lên.

Các công ty xây dựng trong hệ sinh thái Vingroup đang mở ra hàng trăm nghìn cơ hội việc làm ổn định, thu nhập cao cho người lao động.

Tương xứng với tiêu chí tuyển dụng cao là mức thu nhập và đãi ngộ hấp dẫn. Cụ thể, thu nhập của kỹ sư từ 30-55 triệu đồng/tháng; công nhân từ 22-29 triệu đồng/tháng; lái xe/ lái máy từ 16-65 triệu đồng/tháng. Tiền lương sẽ được chi trả đúng hạn và thanh toán định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng. Trong thời gian chờ việc, nhân sự vẫn được hưởng 100% mức lương cơ bản theo quy định.

Đối với những ứng viên chưa có kinh nghiệm, SGC sẽ tổ chức đào tạo bài bản, kết hợp thực tập trực tiếp tại công trường, đảm bảo người lao động nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc và từng bước nâng cao tay nghề.

Về chế độ đãi ngộ, ngay từ khi gia nhập SGC, người lao động sẽ được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động 24/7, cùng các chế độ nghỉ phép năm, quà Tết.

Ngoài ra, Công ty sẽ trang bị đồng phục và bảo hộ lao động; cung cấp ký túc xá (có điều hòa), 3 bữa ăn dinh dưỡng mỗi ngày, hỗ trợ phương tiện di chuyển từ ký túc xá đến công trường... nhằm đảm bảo điều kiện làm việc và chất lượng sống tốt nhất cho người lao động.

Trước đó, VinCons đã thông báo tuyển dụng 100.000 công nhân thuộc nhiều nhóm nghề: xây - trát - ốp - lát - sơn bả - cốt thép - bêtông - thạch cao - điện - cấp thoát nước - phòng cháy chữa cháy - điều hòa- hàn... Địa điểm làm việc trải rộng từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh... Hai công ty Vin Alpha và Vin Landscape cũng tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự với mức lương và chế độ phúc lợi cạnh tranh.

Việc các công ty trong hệ sinh thái Vingroup tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực xây dựng không chỉ mở ra hàng trăm nghìn cơ hội việc làm ổn định, thu nhập cao, mà còn góp phần kiến tạo mặt bằng đãi ngộ mới trên thị trường lao động, góp phần thúc đẩy ngành xây dựng và hạ tầng Việt Nam phát triển theo hướng nhân văn, hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững./.