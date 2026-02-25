Hà Nội: Tạo môi trường thuận lợi cho các dự án công nghệ cao

Chiều 25/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và động viên một số doanh nghiệp sản xuất, công nghệ cao trên địa bàn nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Tây Phương), ông Tsuchibashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, doanh nghiệp hiện có hơn 6.000 cán bộ, công nhân viên, hoạt động tại Việt Nam gần 20 năm, chuyên thiết kế, sản xuất bảng mạch in điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện và sản phẩm điện tử hoàn chỉnh (EMS).

Nhà máy tại Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai là cơ sở đầu tiên của Meiko tại Việt Nam, bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2011. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư tại các khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Hải Dương, Hòa Bình…

Năm 2025, tổng doanh thu của Công ty đạt 704 triệu USD; lũy kế nộp ngân sách Nhà nước khoảng 42 triệu USD; thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 13 triệu đồng/tháng; thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ bình quân 14,7 triệu đồng/người.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với kỹ sư trẻ tại Trung tâm R&D Samsung Việt Nam, Khu đô thị Tây Hồ Tây. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) ở Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong cho biết, Trung tâm được khánh thành tháng 12/2022, quy mô 3 tầng hầm và 16 tầng nổi, với khoảng 2.600 nhân sự, trong đó chỉ có 10 chuyên gia người Hàn Quốc.

Trung tâm tập trung phát triển phần mềm cho điện thoại di động, phần cứng cho máy tính xách tay, đồng thời nghiên cứu, kiểm chứng thiết bị mạng 4G/5G cho các nhà mạng toàn cầu. Các kỹ sư Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong phát triển, kiểm chứng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo tích hợp trên các dòng điện thoại mới, cũng như phát triển phần mềm tiếng Việt.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn mới; đang tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, phát triển công viên phần mềm, khu công nghệ số, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành phố cũng đang hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có cơ chế “sandbox” thí điểm chính sách phát triển khoa học-công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho các dự án công nghệ cao./.

Quy định quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Các quy định liên quan quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công là điểm đáng chú ý của Nghị định số 45/2026/NĐ-CP vừa được ban hành.