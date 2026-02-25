Bắc Ninh: Xác minh vụ việc hai mẹ con tử vong tại đập Lậu

Ngày 25/2, Công an phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc hai mẹ con đuối nước tại đập Lậu thuộc tổ dân phố Hoà Mục, phường Phượng Sơn.

Trước đó, ngày 23/2, Công an phường Phượng Sơn tiếp nhận tin báo: Hồi 16 giờ 15 phút cùng ngày tại đập Lậu thuộc tổ dân phố Hoà Mục, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh quần chúng nhân dân phát hiện 1 xe mô tô màu trắng, biển kiểm soát 98E1-879.34 dựng ở rìa đường sát bờ đập, trên xe có cặp xách, mũ bảo hiểm, cùng với đó là một thi thể phụ nữ mặc áo khoác màu hồng nổi trên mặt nước.

Thi thể được người dân đưa lên bờ, xác định là chị Ph.Th.B (sinh năm 1991, thường trú tổ dân phố Ngọc Nương, phường Phượng Sơn). Nghi vấn ban đầu là chị B ôm theo con là D.C.H (sinh năm 2017) tự tử.

Công an phường Phượng Sơn nhanh chóng xác minh và phối hợp cùng Phòng PC07 Công an tỉnh tiếp tục tìm kiếm. Đến 17 giờ 20 phút ngày 23/2 đã tìm được thi thể cháu D.C.H.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

