Đắk Lắk: Nghi án con trai đâm cha tử vong rồi treo cổ tự tử

Ngày 2/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk làm 2 người tử vong vào đêm 1/11.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1/11, người dân phát hiện ông Trương Công Giang (50 tuổi, trú tại thôn Tam Phong, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk) bị nhiều vết thương trên người, nằm bất động trước cửa nhà, cạnh đó có 1 con dao bầu.

Ngay lập tức, người dân đưa ông Giang đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Giang nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường. Bước đầu, Công an nhận định đối tượng nghi vấn gây án là Trương Công Tiến (29 tuổi, là con trai ông Giang). Con dao hung khí là của gia đình nạn nhân.

Thời điểm này, Tiến không có mặt ở nhà. Đến sáng 2/11, lực lượng Công an phát hiện Tiến tử vong trong tư thế treo cổ trên rẫy, cách hiện trường gần 500m.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra./.

