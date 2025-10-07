Tây Ninh: Ghen tuông, thanh niên dùng dao giết người tình rồi nhảy lầu tự sát

Tối 6/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị này đã phối hợp với các lực lượng chức năng, hoàn thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Nạn nhân là chị N.T.N. (sinh năm 1987, trú xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.N. có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng khoảng hơn 3 tháng với Lưu Tuấn Kiệt (sinh năm 1987, ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) tại quán càphê P.N (do chị N. làm chủ).

Trong thời gian chị N. đi du lịch một mình, khoảng 10 ngày, Kiệt ở lại trông coi quán.

Trưa 5/10, khi chị N. trở về, hai người cùng đến ấp An Cơ (xã Châu Thành) đón cháu của chị N. là cháu L.K.A. (sinh năm 2024) về quán chơi.

Trưa cùng ngày, do ghen tuông, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đến khoảng 22 giờ, Kiệt dùng dao “thái lan” đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Kiệt bế cháu bé ra ngoài, điều khiển xe môtô biển số 70D1-726.22 của chị N. chở cháu về trả cho gia đình ở ấp An Cơ, xã Châu Thành, sau đó đối tượng bỏ trốn.

Đến 5 giờ 30 phút sáng 6/10, Kiệt nhắn tin qua Zalo cho nhân viên quán là N.T.B.T. (sinh năm 2007, trú tại ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) thừa nhận đã dùng dao đâm chết chị N. vì mâu thuẫn, đồng thời nhờ chị T. đến công an trình báo để lo hậu sự cho nạn nhân và cho biết sẽ đến công an đầu thú.

Tuy nhiên, khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông nhảy từ tầng 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh xuống đất tử vong tại chỗ. Qua xác minh, nạn nhân chính là Lưu Tuấn Kiệt.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.

Kết quả khám nghiệm hiện trường tại quán càphê P.N, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vết máu, thu giữ một lưỡi dao, một cán dao (loại dao “thái lan”) và ba camera an ninh tại quán càphê để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân N.T.N. cho thấy có tổng cộng sáu vết thương. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người, nghi phạm Lưu Tuấn Kiệt đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Kiệt bỏ trốn và sau đó tự sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật./.

