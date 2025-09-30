Bản án nghiêm khắc cho các đối tượng giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt nhiều bị cáo trong hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội "Giết người" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Trong vụ án giết người xảy ra rạng sáng 20/12/2023, tại Khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), do mâu thuẫn tức thời, Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi, trú xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh), Trần Văn Đầy (33 tuổi, trú xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Thị Phấn (37 tuổi, trú xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ) đã dùng dao bấm, nón bảo hiểm và đất đá tấn công anh H.T.T (trú xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh).

Khi anh T bỏ chạy thì Đầy đuổi theo dùng tay giằng co và dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào vùng đầu, vai của anh T; Toàn dùng 1 con dao bấm bấm kim loại gây thương tích cho anh T, với tỷ lệ tổn thương là 18%, nếu không cấp cứu kịp thời có khả năng dẫn đến tử vong.

Lê Thị Phấn tham gia đuổi theo, dùng tay đánh và nhặt cục đất cùng tấn công anh T. Khi anh T. vùng vẫy bỏ chạy thì Toàn, Đầy, Phấn đuổi theo một đoạn rồi bỏ về.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh xác định, hành vi của các bị cáo là "Giết người" thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Toàn 12 năm 6 tháng tù; Trần Văn Đầy 12 năm tù; Lê Thị Phấn 3 năm tù treo.

Cũng trong ngày 30/9, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vụ án Nguyễn Văn Thi (sinh năm 1977, ngụ xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại điểm b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng tháng 3/2022, Nguyễn Văn Thi đã cấu kết với một thanh niên không rõ lai lịch để làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 579, tờ bản đồ số 25, diện tích 783,9 m2, đất ở nông thôn, tại ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (nay là xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh).

Thi giả chữ ký của chủ sở hữu, hợp thức hóa hồ sơ để sang tên quyền sử dụng đất cho mình. Sau khi được cấp giấy chứng nhận tên chủ sở hữu là Nguyễn Văn Thi, ngày 5/5/2022, Thi đem thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 579 tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, chiếm đoạt số tiền vay hơn 1,3 tỷ đồng; ngày 17/8/2022, Thi tiếp tục thế chấp thửa đất số 579 với Ngân hàng Xây dựng Việt Nam để chiếm đoạt thêm hơn 225 triệu đồng.

Tổng cộng, Nguyễn Văn Thi đã chiếm đoạt của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam hơn 1,5 tỷ đồng và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Văn Thi đã đủ căn cứ cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với giá trị chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng, thuộc khung hình phạt cao nhất là 12-20 năm tù hoặc tù chung thân; phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" với khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.

Bị can Nguyễn Văn Thi có các tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần; một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Văn Thi đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng. Bị can còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 và được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thi, 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt./.

