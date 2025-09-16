Cà Mau: 7 năm tù cho bị cáo đâm bạn thuyền tử vong chỉ vì mâu thuẫn

Ngày 15/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Tâm Em (sinh năm 1991, ngụ phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) trong vụ án đâm chết bạn thuyền trên biển.

Bị cáo Huỳnh Tâm Em bị truy tố ra tòa về tội “Giết người” theo khoản 2, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào chiều 24/12/2024, tàu cá số hiệu BL-91559-TS do ông Trần Hoàng Nam (ngụ phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng sau khi đánh bắt thủy hải sản, tàu dừng hoạt động cho các thuyền viên nghỉ ngơi tại khu vực thuộc vùng biển Cà Mau.

Lúc này trên tàu có ông Đ.V.B và 1 số thuyền viên khác ăn cơm chiều, trong lúc ăn cơm, Đ.V.B cùng với 2 thuyền viên trên tàu ngồi uống rượu với nhau, còn Huỳnh Tâm Em ngồi uống rượu một mình.

Đến khoảng 22 giờ, tất cả mọi người đều đi ngủ. Tâm Em ngủ ở tầng 2 của tàu, Đ.V.B đi ngủ ở tầng 1 và mở điện thoại to để xem phim làm Tâm Em không ngủ được nên 2 bên xảy ra cự cãi và được can ngăn.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Đ.V.B cầm dao đi đến vị trí Tâm Em đang nằm ngủ, dùng dao chém trúng vào vùng đầu, tay Tâm Em nhiều nhát.

Tâm Em liền lấy dao cán vàng có sẵn gần đó, đâm 3 nhát trúng vào vùng trọng yếu trên cơ thể của Đ.V.B khiến nạn nhân tử vong.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xác định, hành vi giết người của bị cáo Tâm Em do nạn nhân dùng dao tấn công trước, chứ không phải do bị cáo chuẩn bị sẵn nhằm mục đích đâm nạn nhân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tâm Em 7 năm tù về tội “Giết người.” Ngoài ra, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại với số tiền hơn 260 triệu đồng./.

