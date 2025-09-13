Bắt tạm giam kẻ gây thảm án làm 3 thân nhân tử vong tại Đắk Lắk

Chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Giết người” theo Điều 123 và tội “Cướp tài sản” theo Điều 168, Bộ Luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời cho biết nguyên nhân gây ra vụ giết người là do mâu thuẫn tình cảm với gia đình nạn nhân.

Trước đó, đối tượng Thuận bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày khi đang trốn trong một khu vực đồi thông tại phường Ea Kao, cách vị trí gây án khoảng 5 km. Trên đường chạy trốn, đối tượng này cướp một chiếc xe máy của người dân; đồng thời mang theo trên người 2 con dao.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị N.T.K.H (sinh năm 1992, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) rồi dùng dao đâm liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H. Hậu quả, vụ việc khiến chị H, bà T.T.D (sinh năm 1970, là mẹ chị H) và anh B.V.N (sinh năm 2002, là em chị H) tử vong.

Cháu T.T.P. (sinh năm 2012, là con trai chị H) cũng bị đối tượng tấn công dẫn đến bị thương nặng nhưng kịp thời chạy thoát sang nhà hàng xóm.

Sau đó, cháu P được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch. Trong nhà còn có cháu N.T.M (sinh năm 2022, là con chung giữa Thuận và chị H) không bị thương.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân./.

