Khởi tố, tạm giam đối tượng sát hại Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra đối với bị can Nguyễn Văn Ty, 30 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nguyễn Văn Ty là đối tượng đã dùng hung khí sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Tổ phó Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 8/9 khiến đồng chí hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Đến chiều 8/9, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi đối tượng đang cố thủ tại nhà riêng. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận hành vi phạm tội./.