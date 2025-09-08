Xã hội

Pháp luật

Đắk Lắk: Truy tìm nghi can sát hại chiến sỹ công an rồi trốn trong rừng keo

Trưa 8/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Ty, nghi can được cho là đã đâm tử vong một chiến sỹ Công an xã Xuân Lộc trước đó ít giờ.

Ngọc Minh
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 8/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Công an xã Xuân Lộc truy tìm đối tượng nghi sát hại một chiến sỹ công an xã vào khoảng 11 giờ cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin phản ánh của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú tại Thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi bạo hành, gây thương tích cho một người thân trong gia đình vào tối 7/8.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác gồm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát điều tra, phòng, chống tội phạm và cảnh sát khu vực đã đến nhà đối tượng Ty để xác minh.

Phát hiện Tổ công tác, Ty bỏ trốn vào rừng keo gần nhà. Các cán bộ, chiến sỹ đã tổ chức truy tìm nhưng chưa có kết quả.

Đến khoảng 11 giờ, lực lượng chức năng phát hiện Thiếu tá N.Đ.C (cán bộ Tổ điều tra, phòng, chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc) bị đâm nhiều nhát, dẫn đến hy sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã huy động lực lượng tìm kiếm đối tượng Ty. Công an tỉnh Đắk Lắk và các ngành chức năng liên quan cũng tăng cường lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, xác minh, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sát hại #Truy tìm nghi can #Công an xã Xuân Lộc #sát hại công an #nghi phạm Đắk Lắk
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khu đất diện tranh chấp thuộc dự án Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp thuận cho Công ty Việt Anh đầu tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đà Nẵng: Sắp xét xử vụ kiện dự án kéo dài gần 20 năm

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hành chính liên quan đến việc khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, quyết định giải quyết khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Gần 2 thập kỷ tranh chấp pháp lý, dự án của Công ty Việt Anh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn dang dở và tiếp tục vướng pháp lý.