Đắk Lắk: Truy tìm nghi can sát hại chiến sỹ công an rồi trốn trong rừng keo

Ngày 8/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Công an xã Xuân Lộc truy tìm đối tượng nghi sát hại một chiến sỹ công an xã vào khoảng 11 giờ cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin phản ánh của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú tại Thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi bạo hành, gây thương tích cho một người thân trong gia đình vào tối 7/8.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác gồm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát điều tra, phòng, chống tội phạm và cảnh sát khu vực đã đến nhà đối tượng Ty để xác minh.

Phát hiện Tổ công tác, Ty bỏ trốn vào rừng keo gần nhà. Các cán bộ, chiến sỹ đã tổ chức truy tìm nhưng chưa có kết quả.

Đến khoảng 11 giờ, lực lượng chức năng phát hiện Thiếu tá N.Đ.C (cán bộ Tổ điều tra, phòng, chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc) bị đâm nhiều nhát, dẫn đến hy sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã huy động lực lượng tìm kiếm đối tượng Ty. Công an tỉnh Đắk Lắk và các ngành chức năng liên quan cũng tăng cường lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, xác minh, làm rõ vụ việc./.

