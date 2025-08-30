An Giang: Mâu thuẫn vì lời hứa đi chơi, nam thanh niên sát hại anh họ

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng siết cổ anh em họ đến chết xảy ra tại xã Châu Thành.

Trước đó, ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của Công an xã Châu Thành về vụ người dân phát hiện anh H.V.S, sinh năm 2002, nơi cư trú ấp Minh Tân, xã Châu Thành (tỉnh An Giang) chết bất thường trên giường ngủ, trên cổ có vết hằn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân và truy xét đối tượng gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lý Hoàng Nam, sinh năm 2002 (ngụ ấp Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa) có mối quan hệ anh em họ với anh H.V.S và hiện làm bảo vệ cho công ty tại phường Rạch Giá.

Khoảng 22 giờ ngày 28/8, Nam từ Rạch Giá về nhà anh S ở ấp Minh Tân, xã Châu Thành để thắp hương cúng bà ngoại.

Thời điểm này, trong nhà anh S còn có hai em gái ruột của anh S là H (sinh năm 2007) và T (sinh năm 2011). Do bực tức vì em H thất hứa việc dẫn Nam đi Rạch Giá chơi, Nam đã lấy dao kề vào cổ em H, chất vấn lý do thất hứa và có hành vi sàm sỡ em H.

Bị em H phản ứng, anh S nghe thấy liền can ngăn nên Nam dừng lại.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 29/8, khi đang ngủ chung giường với anh S, Nam phát hiện một sợi dây thừng dài khoảng 1m để trên đầu giường. Nam liền cầm dây thừng kề vào cổ anh S; anh S tưởng Nam đùa giỡn nên không phản ứng.

Sau đó, Nam ngồi đè lên người, dùng dây siết cổ anh S. Khoảng hơn 1 phút sau, thấy anh S nằm bất động, Nam buông tay, kéo mền trùm gần kín mặt anh S rồi xuống võng nằm.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, Nam về nhà trọ thuộc phường Rạch Giá để thay đồ đi làm. Đến 7 giờ 30 phút ngày 29/8, Nam đến Công an xã Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ đối với Lý Hoàng Nam để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý./.

