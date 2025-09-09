Đắk Lắk: Khởi tố, tạm giam đối tượng sát hại Thiếu tá Công an

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra đối với bị can Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nguyễn Văn Ty là đối tượng đã dùng hung khí sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Tổ phó Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 8/9.

Trước đó, sáng 8/9, nhận được tin báo về việc tối 7/9 Nguyễn Văn Ty có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu của đối tượng, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập tổ công tác gồm 5 đồng chí trực tiếp xuống địa bàn, mời đối tượng Ty về trụ sở cơ quan để làm việc.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, đối tượng Nguyễn Văn Ty liền tẩu thoát, lẩn trốn vào khu vực đồi cát trong rừng keo thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình cùng tổ công tác chia thành nhiều mũi truy tìm đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty thủ sẵn dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người, khiến đồng chí hy sinh, sau đó Ty tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi đối tượng đang cố thủ tại nhà riêng ở thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ./.

