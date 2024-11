Hà Giang: Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng sát hại bố mẹ

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Văn Thiêng (sinh năm 1987, trú thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 18/11, Vương Văn Thiêng đi làm về đến nhà thấy ông V.V.T (sinh năm 1964) cùng bà S.T.H (sinh năm 1962) là bố, mẹ đẻ đang ngồi trên giường nói chuyện.

Do mâu thuẫn, bực tức trong sinh hoạt gia đình, Thiêng và ông T đã có lời qua tiếng lại. Sau đó, Thiêng đã lấy chai xăng vẩy vào người bố mẹ rồi cầm bật lửa bật lên để đe dọa. Tuy nhiên, hành động này khiến lửa bùng phát, cháy vào người ông T, bà H.

Thấy vậy, Thiêng lao vào dập lửa. Sau khi dập lửa xong, Thiêng bỏ lên đồi cây đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì quay về nhà. Do vết thương quá nặng, đến ngày 19/11, cả ông T và bà H đều tử vong.

Hành vi của Vương Văn Thiêng đã đủ yếu tố cấu thành tội "giết người" quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ nghi phạm phóng hỏa giết người ở Quận 8 Bước đầu tại cơ quan Công an, Nhu thừa nhận sát hại chị L.T.M.D (sinh năm 1991), cháu N.L.H.P (sinh năm 2020) và cháu T.M.T.K (sinh năm 2021); người thoát chết trong vụ việc là bà N.T.P (mẹ chị D).