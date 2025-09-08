Phạt tù 3 bị cáo người Trung Quốc sát hại tài xế taxi để cướp xe

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 3 bị cáo gồm: Huang Jie Cheng (sinh năm 2006), Gan Ying (sinh năm 2007) và Luo Shen Jun (sinh năm 2008), cùng trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Các bị cáo bị truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 và “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 26/7/2024, Huang Jie Cheng, Luo Shen Jun và Gan Ying nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) để tìm việc làm theo sự hướng dẫn của một người tên là A Yang (3 bị cáo quen người này trên mạng).

Vào khoảng 3 giờ ngày 27/7, cả 3 cùng lên xe taxi biển kiểm soát 14A – 325.xx do anh Nguyễn Văn H (sinh năm 1977, trú tỉnh Quảng Ninh) điều khiển để di chuyển vào các tỉnh ở miền Nam Việt Nam.

Trên đường đi, Luo Shen Jun phát hiện và thông báo cho 2 người còn lại về việc bản đồ trên xe taxi thể hiện điểm đến là Campuchia. Lúc này các đối tượng tìm cách để quay về Trung Quốc, Huang Jie Cheng đã liên lạc với người có tên A Yang nhưng không liên hệ được.

Các bị cáo cùng bàn bạc và thống nhất phương án dùng áo siết cổ và dùng cục pin sạc dự phòng đánh ngất tài xế H để lấy xe ôtô, điều khiển quay trở lại tỉnh Quảng Ninh.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi anh H điều khiển xe từ trong cây xăng ra đường Quốc lộ 1, các bị cáo đã thực hiện hành vi siết cổ anh H như kế hoạch bàn bạc trước đó.

Sau khi anh H ngất xỉu, bị cáo Huang Jie Cheng điều khiển xe đến đoạn đường vắng gần đó, vứt anh H xuống đường khiến nạn nhân tử vong. Các bị cáo sau đó tiếp tục điều khiển xe quay ngược ra Bắc.

Trên đường đi, Luo Shen Jun lấy 2 chiếc điện thoại của anh H vứt ra đường để tránh bị theo dõi vị trí qua định vị từ điện thoại, đồng thời lấy số tiền hơn 3,5 triệu đồng cùng 100 nhân dân tệ.

Khi 3 bị cáo lưu thông trên Quốc lộ 1 đến địa phận tỉnh Quảng Bình (cũ) thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên các bị cáo không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, lời khai, luận tội, bào chữa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và quy định pháp luật áp dụng cho người chưa thành niên phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huang Jie Cheng 12 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng cộng 19 năm tù.

Bị cáo Luo Shen Jun 9 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là 13 năm tù; bị cáo Gan Ying bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt 2 tội danh trên là 11 năm tù./.

An Giang: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người Chiều 7/8/2025, Phan Thiên Phước - đối tượng giết người do mâu thuẫn băng nhóm - đã bị các trinh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.