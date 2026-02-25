Phú Thọ: Siết chặt quản lý giao thông đường thủy nội địa khu vực lòng hồ sông Đà

Mỗi độ Xuân về, khu vực lòng hồ sông Đà, trọng tâm là Khu du lịch tâm linh Đền Thác Bờ (còn gọi là Đền Chúa Thác Bờ) trên hồ Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ lại đón hàng vạn lượt nhân dân và du khách thập phương đến chiêm bái, vãn cảnh. Nhất là vào dịp lễ hội đầu Xuân diễn ra từ đầu tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch, nhu cầu vận tải hành khách đường thủy tăng đột biến.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần kiên quyết dừng phương tiện không đủ điều kiện an toàn xuất bến, không để xảy ra tai nạn, sự cố đáng tiếc, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực lòng hồ sông Đà.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác điều tra cơ bản và nắm tình hình, hiện khu vực lòng hồ sông Đà có hai cảng, bến thủy nội địa đủ điều kiện đón, trả khách du lịch là Cảng Bích Hạ (phường Tân Hòa) và Cảng Thung Nai (xã Thung Nai).

Tổng số phương tiện chở khách du lịch trên tuyến là 266 phương tiện. Tuy nhiên, chỉ có 83 phương tiện đủ điều kiện hoạt động vận tải hành khách, còn lại 183 phương tiện không đủ điều kiện do chưa đăng ký, đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm hoặc chưa lắp đặt đầy đủ trang thiết bị an toàn theo quy định.

Thực tế cho thấy, vào cao điểm mùa lễ hội, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đi, về trên tuyến hồ Hòa Bình. Mật độ tàu, thuyền tăng cao trong các khung giờ cao điểm, nhất là buổi sáng và đầu giờ chiều.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông đường thủy đường thủy nội địa khu vực lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Đại Lâm/TTXVN)

Chỉ một phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu áo phao, phao cứu sinh hoặc chở quá số người quy định cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nguy cơ càng lớn khi một số phương tiện không đủ điều kiện vẫn tìm cách neo đậu, đón khách, lén lút hoạt động tại các khu vực giáp ranh bến cảng, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ông Nguyễn Thế Anh, Trưởng đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Phú Thọ khu vực II cho biết, riêng tại bến cảng Bích Hạ hiện có 29 phương tiện đủ điều kiện hoạt động; ngoài ra còn 40 phương tiện hết đăng kiểm và một số phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm.

Trong những ngày đầu mùa lễ hội vẫn xuất hiện tình trạng phương tiện không đủ điều kiện chở khách lén lút hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Trước áp lực đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong dịp Tết và mùa lễ hội Xuân 2026, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ, chính quyền địa phương và Ban quản lý bến cảng để siết chặt quản lý ngay từ đầu bến.

Trung tá Vũ Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 cho biết, ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã tập trung lực lượng kiểm tra phương tiện tại các địa bàn phức tạp về hoạt động vận tải hành khách; tăng cường kiểm soát tại Cảng Thung Nai, Cảng Bích Hạ, khu vực Đền Thác Bờ và các tuyến đường dẫn vào bến.

Các tổ công tác xử lý triệt để phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm; phương tiện thiếu thiết bị an toàn như áo phao, phao cứu sinh; phương tiện chở quá số người quy định, không có danh sách hành khách hoặc hoạt động trong điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Ttại bến cảng Bích Hạ hiện có 29 phương tiện đủ điều kiện hoạt động. (Ảnh: Đại Lâm/TTXVN)

Từ ngày 1/1/2026 đến 23/2/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức 118 tổ tuần tra với 228 ca công tác, huy động 732 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Qua kiểm soát 550 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, lập 64 biên bản xử lý vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt trên 294 triệu đồng.

Riêng dịp Tết Nguyên đán (từ 28 Tết đến mùng 7 tháng Giêng), Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 đã kiểm soát 194 lượt phương tiện; lập biên bản 24 trường hợp vi phạm, xử phạt 213 triệu đồng; tạm giữ 6 phương tiện.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: sử dụng phương tiện không đủ điều kiện hoạt động; không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có chứng chỉ chuyên môn; không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoặc che khuất biển kiểm soát.

Song song với công tác tuần tra, xử lý vi phạm, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chủ phương tiện và thuyền viên. Trước mùa lễ hội, 100% chủ phương tiện tham gia vận tải khách trên hồ đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Danh sách phương tiện đủ và không đủ điều kiện hoạt động được công khai tại nơi đón, trả khách để người dân và du khách biết, giám sát.

Theo ông Hà Giang, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Phú Thọ, ngay trước cao điểm mùa lễ hội, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến quy định về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật, trang bị cứu sinh, quy trình cấp phép rời bến và trách nhiệm của chủ phương tiện khi chở khách. Nhờ đó, ý thức tuân thủ của chủ tàu, thuyền viên được nâng lên rõ rệt, góp phần giảm thiểu vi phạm ngay từ đầu mùa lễ hội.

Tại bến cảng du lịch Thung Nai, một trong những cửa ngõ chính đưa du khách đến Đền Chúa Thác Bờ, không khí làm việc khẩn trương ngay từ mùng 1 Tết.

Du khách lên tàu để vãn cảnh khu vực hồ Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Đại Lâm/TTXVN)

Các tổ công tác trực bến liên tục kiểm tra điều kiện kỹ thuật phương tiện, giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên; kiểm soát chặt chẽ quy trình cấp phép rời bến; bố trí khu vực lên, xuống tàu hợp lý, tránh ùn ứ, chen lấn.

Những phương tiện không có giấy phép vào, rời cảng hoặc không có lệnh điều động đều bị kiên quyết từ chối.

Đại diện một số hợp tác xã vận tải du lịch tại khu vực cho biết, hiện nay khi hành khách bước lên tàu, thuyền viên đều yêu cầu mặc áo phao đầy đủ; nếu chỉ một người không chấp hành, tàu cũng không xuất bến.

Ngoài áo phao, phương tiện được trang bị đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị nổi phục vụ cứu hộ, cứu nạn; danh sách hành khách được cập nhật trước khi xin lệnh rời bến.

Việc tuân thủ quy định không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn là trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hành khách và chính chủ phương tiện.

Sự chuyển biến này được du khách ghi nhận tích cực. Nhiều người bày tỏ yên tâm khi tất cả hành khách đều được nhắc nhở mặc áo phao, tàu xuất bến có kiểm soát, điều tiết khoa học hơn so với trước.

Hình ảnh lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại bến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đã tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Thực tế, trong năm 2025, qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến hồ Hòa Bình, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, xử lý 119 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp đưa phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động chở khách. Những con số này từng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn nếu buông lỏng quản lý.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng và sự nâng cao ý thức chấp hành của chủ phương tiện, tình hình vi phạm trên tuyến đã giảm rõ rệt. Công tác quản lý được thực hiện liên tục, không để xảy ra “khoảng trống” trong kiểm soát; phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được quán triệt nghiêm túc./.

Siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy Trước các vụ tai nạn thương tâm liên tiếp, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động vận tải, du lịch đường thủy, không để phương tiện không bảo đảm an toàn tham gia chở khách.