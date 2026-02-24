Hàng không liên tiếp thiết lập các kỷ lục khách đi lại bằng máy bay dịp Tết

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng không ghi nhận mức tăng trưởng cao, đặc biệt tại các cảng hàng không cửa ngõ lớn như: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng đã liên tiếp thiết lập các kỷ lục về lượng hành khách thông qua cảng cũng như số chuyến bay khai thác, điều hành.

Kỷ lục mới về khách đi máy bay

Để chuẩn bị phục vụ khai thác giai đoạn Tết Nguyên đán năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ các hãng hàng không trong việc tăng cường hoạt động khai thác phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026 như: hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hãng bay bổ sung thuê/mua tàu bay; rà soát, nâng cao năng lực trong công tác điều phối, quản lý và giám sát sử dụng giờ cất, hạ cánh, tạo điều kiện cho các hãng hàng không tăng tần suất, số lượng chuyến bay; theo dõi tình hình đặt giữ chỗ trên các chuyến bay nội địa để đánh giá, dự báo nhu cầu thị trường và xem xét, đề nghị các hãng bổ sung chuyến bay phù hợp với năng lực khai thác, đáp ứng tối đa nhu cầu...

Dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt gần 2,6 triệu khách và 19.200 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 15,9% về hành khách và tăng 43% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 1,1 triệu khách và 2.400 tấn hàng hóa (tăng 9,5% về hành khách và tăng 7,4% về hàng hóa); vận chuyển quốc tế đạt gần 1,5 triệu khách và 16.900 tấn hàng hóa (tăng 21,3% về hành khách và tăng 50% về hàng hóa).

Tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không, sân bay đạt 24.026 lượt cất, hạ cánh; 3,7 triệu khách và 21.600 tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 15,2% về số lượt cất, hạ cánh, tăng 13,9% về hành khách và tăng 38% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nội địa đạt 15.566 lượt cất, hạ cánh với 2,3 triệu khách và 4.800 nghìn tấn hàng hóa (tăng 13,3% về số lượt cất, hạ cánh, tăng 9,5% về hành khách và tăng 7,4% về hàng hóa); quốc tế đạt 8.460 lượt cất, hạ cánh với 1,5 triệu khách và 16.800 tấn hàng hóa (tăng 18,9% về số lượt cất, hạ cánh, tăng 21,4% về hành khách và tăng 50% về hàng hóa).

Các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện hơn 9.100 chuyến bay trong giai đoạn Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với các sân bay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt 8.713 lượt cất, hạ cánh với 1,4 triệu khách và 7.800 tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 7,1% về số lượt cất, hạ cánh, tăng 11,8% về hành khách và tăng 29,9% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Ngày khai thác cao điểm nhất là ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức ngày 22/2/2026), Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục với hơn 182.900 lượt hành khách thông qua cảng, cao hơn 16,6% so với ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ với hơn 156.800 lượt khách).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Thị trường hàng không tăng trưởng ấn tượng Bước sang năm 2026, Cục Hàng không sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đã mang lại hiệu quả để thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường vận tải hàng không Việt Nam.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đạt 5.800 lượt cất, hạ cánh với 986.400 khách và 13.000 tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 21,1% về số lượt cất, hạ cánh, tăng 20,8% về hành khách và tăng 46,7% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Ngày khai thác cao điểm nhất là ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, Sân bay quốc tế Nội Bài đón lượng khách kỷ lục với hơn 137.700 lượt hành khách thông qua cảng, cao hơn 25,4% so với ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ với hơn 108.200 lượt khách).

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt 2.694 lượt cất, hạ cánh với 449.800 khách và 194.300 tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 22,8% về số lượt cất, hạ cánh, tăng 27,1% về hành khách và giảm 27% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Ngày khai thác cao điểm nhất là ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức ngày 22/2/2026), Sân bay quốc tế Đà Nẵng đón lượng khách kỷ lục với hơn 58.000 lượt hành khách thông qua cảng, cao hơn 30,6% so với ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ với hơn 44.400 lượt khách).

Động lực cho những mục tiêu tăng trưởng cao

Với các hãng bay, theo báo cáo của Cục Hàng không, tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt 1,65 triệu khách và 6.470 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 9,3% về hành khách và tăng 26,8% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 1,1 triệu khách và 2.400 tấn hàng hóa (tăng 9,5% về hành khách và tăng 7,4% về hàng hóa); vận chuyển quốc tế đạt 515.600 khách và 4.100 tấn hàng hóa (tăng 8,8% về hành khách và tăng 41,6% về hàng hóa).

Tổng số chuyến bay được các hãng hàng không Việt Nam thực hiện trong giai đoạn này là hơn 9.100 chuyến bay; trong đó, số chuyến bay khởi hành đúng giờ là hơn 5.500 chuyến, đạt tỷ lệ đúng giờ trung bình 61%; số chuyến bay bị hủy của là 48 chuyến.

Nhìn nhận như mọi năm, hoạt động vận chuyển qua đường hàng không đã bắt đầu gia tăng từ ngày 23 tháng Chạp trước đó, từ những dự báo và đánh giá theo sát diễn biến thực tế, Cục Hàng không đã có những chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ đến các đơn vị liên quan để thực hiện các phương án, các giải pháp với mục tiêu có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách.

“Mặc dù trong một số ngày đầu kỳ nghỉ Tết có xảy ra tình trạng các chuyến bay khởi hành chậm (chủ yếu do vấn đề khai thác của các hãng hàng không và do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết mây thấp, sương mù), nhưng các hãng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ đã phối hợp trong việc phục vụ hành khách, thông tin đến hành khách và thực hiện các giải pháp phù hợp theo quy định. Qua đó đã giảm thiểu những tác động tiêu cực và những bất tiện cho hành khách,” lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.

Hành khách làm thủ tục soi chiếu để lên máy bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về tổng thể, phía Cục Hàng không đánh giá hoạt động khai thác vận chuyển hàng không trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đã được diễn ra an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và bảo đảm, cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chức năng đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm để bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong toàn bộ quá trình hoạt động vận chuyển hàng không.

“Kết quả thị trường hàng không ghi nhận mức tăng trưởng cao, đặc biệt tại các cảng hàng không cửa ngõ lớn (Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng) đã liên tiếp thiết lập các kỷ lục về lượng hành khách thông qua cảng cũng như số chuyến bay khai thác, điều hành. Đây cũng sẽ là động lực để các đơn vị trong ngành hàng không tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm 2026,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh./.

Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá tăng trưởng trong năm 2026 Với việc có thêm hãng bay mới đi vào khai thác cùng với kế hoạch bổ sung tàu bay, thị trường hàng không năm 2026 được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn.