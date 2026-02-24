Multimedia

Tin ảnh

Sau Tết, vẫn còn nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn

Tối 23/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội bố trí nhiều tổ công tác kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến địa bàn phụ trách, phát hiện 17 trường hợp vi phạm; trong đó có tài xế taxi công nghệ.

ttxvn-ha-noi-sau-tet-van-con-nhieu-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-24-1.jpg
Thống kê trong tối 23/2/2026, Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền ước tính 96 triệu đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-ha-noi-sau-tet-van-con-nhieu-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-24-2.jpg
Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền ước tính 96 triệu đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-ha-noi-sau-tet-van-con-nhieu-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-24-3.jpg
Lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ phương tiện vi phạm. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-ha-noi-sau-tet-van-con-nhieu-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-24-4.jpg
Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền ước tính 96 triệu đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-ha-noi-sau-tet-van-con-nhieu-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-24-5.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, tạm giữ phương tiện vi phạm. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-ha-noi-sau-tet-van-con-nhieu-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-24-6.jpg
Tài xế N.V.Đ điều khiển xe ôtô taxi công nghệ vi phạm nồng độ cồn. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)
#Cảnh sát giao thông #Nồng độ cồn #Vi phạm giao thông #Tài xế công nghệ TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

An toàn Giao thông

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Giao ban Báo chí Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các ủy ban của Quốc hội

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các cán bộ công chức, ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Các nữ quan thực hiện lễ dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Phú Thọ: Lễ dâng hương tri ân Tổ Mẫu Âu Cơ

Ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm Tổ Mẫu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 23/2/2026, tại Di tích Quốc gia đình thờ Tiên triết Chu Văn An, thành phố Hà Nội diễn ra Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ.