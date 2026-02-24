Sau Tết, vẫn còn nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, chiều 24/2/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Thủ tướng gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế
Chiều 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và lãnh đạo các bệnh viện Trung ương nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Hà Nội: Về làng Thị Cấm xem hội kéo lửa, thổi cơm thi
Hội kéo lửa, thổi cơm thi của làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, Hà Nội) không chỉ là cuộc tranh tài khéo léo mà còn là biểu tượng của tinh thần cộng đồng, sự gắn kết và lòng biết ơn tổ tiên.
Lễ hội Đúc Bụt “xé chiếu” cầu lộc đầu xuân ở Phú Thọ
Nghi thức “xé chiếu phát lộc” cầu may gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no; đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
Lễ hội Khai hạ Mường Bi - lễ hội truyền thống lớn nhất của dân tộc Mường
Ngày 24/2/2026, tại xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ, diễn ra Lễ hội Khai hạ, nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong dịp Tết đến Xuân về của người Mường ở Phú Thọ.
Mùa Xuân ở Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Quảng Ngãi
Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay.
Trường Bạch Sơn - điểm đến du lịch ưa thích mùa băng tuyết tại Trung Quốc
Trường Bạch Sơn (Trung Quốc) là điểm đến hấp dẫn cho du lịch băng tuyết mùa Đông; nơi đây hội tụ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguồn tuyết bột đẳng cấp thế giới và trải nghiệm văn hóa phong phú.
Cigar - động lực kinh tế và biểu tượng bản sắc của Cuba
Cigar Habanos được coi là một trong những loại cigar ngon nhất thế giới và là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Cuba, mang đậm bản sắc của quốc đảo vùng Caribe này.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Thông tấn xã Việt Nam
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Giao ban Báo chí Xuân Bính Ngọ 2026
Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp của Ban Bí thư về công tác tổ chức Tết Bính Ngọ
Sáng 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư để cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các ủy ban của Quốc hội
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các cán bộ công chức, ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.
Thủ tướng thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam
Sáng 24/2/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ bế mạc Olympic mùa Đông 2026
Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi động, Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 vừa khép lại, ghi dấu ấn sâu đậm không chỉ ở thành tích mà còn ở tinh thần thể thao và những câu chuyện nhân văn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết Kiểm toán Nhà nước
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, chiều 23/2/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết, giao nhiệm vụ cho Kiểm toán Nhà nước.
Thủ tướng thăm và chúc Tết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chiều 23/2/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng Xuân Bính Ngọ và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lãnh đạo TTXVN chúc Tết Công ty TNHH MTV In và Thương mại
Chiều 23/2/2026, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cùng các lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV In và Thương mại TTXVN.
Thủ tướng thăm và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chiều 23/2/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng Xuân Bính Ngọ và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt một số Ủy ban của Quốc hội
Nhân dịp đầu Xuân Năm mới Bính Ngọ 2026, chiều 23/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
Phú Thọ: Lễ dâng hương tri ân Tổ Mẫu Âu Cơ
Ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm Tổ Mẫu.
Khám phá Lục Đỉnh Sơn - nơi hội tụ văn hóa Phật giáo của Trung Quốc
Lục Đỉnh Sơn là một điểm du lịch cấp 5A quốc gia nằm ở ngoại ô phía nam thành phố Đôn Hóa thuộc Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
Hà Nội: Người dân xếp hàng dài chờ mua vàng trong ngày đầu năm mới
Dù giá vàng SJC và nhẫn tăng rất mạnh trong ngày mùng 7 Tết (23/2), người dân vẫn xếp hàng dài trên 'phố vàng' Trần Nhân Tông (Hà Nội) chờ đến lượt giao dịch.
Quảng Ngãi: Tái hiện tục Đắp chăn “săn” cá suối của đồng bào Co
Lần đầu tiên, xã vùng cao Thanh Bồng (Quảng Ngãi) tái hiện phong tục Đắp chăn - nghi thức đắp đập, ngăn suối bắt cá của đồng bào Co với mong muốn xua tan vận rủi, đón nhận điều tốt đẹp trong năm mới.
Chủ tịch nước chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ, sáng 23/2/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm hỏi, chúc Tết, mừng Xuân Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai.
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nhân dịp đầu Xuân Năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 23/2/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nhật Bản: Hoa anh đào Kawazu khoe sắc tại Tokyo
Hoa anh đào Kawazu rực rỡ khoe sắc giữa Tokyo, mang vẻ đẹp mùa xuân, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của Nhật Bản.
Lễ Hạ nêu khép lại Tết Nguyên đán tại Đại Nội Huế
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế tổ chức Lễ Hạ Tiêu hay còn gọi là Hạ nêu tại Đại Nội Huế, đánh dấu thời khắc khép lại Tết Nguyên đán và mở ra nhịp sinh hoạt thường nhật.
Quảng Ninh: Độc đáo lễ rước 'cụ thượng' tại Lễ hội Tiên Công
Vào ngày chính hội Lễ hội Tiên Công (23/2) có màn rước các cụ Thượng (80-90-100 tuổi) lên miếu Tiên Công để báo công tiên tổ, tri ân các bậc tiền nhân gây dựng nên vùng đất trù phú này.
Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026
Sáng 23/2/2026, tại Di tích Quốc gia đình thờ Tiên triết Chu Văn An, thành phố Hà Nội diễn ra Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ.