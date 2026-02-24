Gần 45.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Dù áp lực điều hành tăng mạnh về mật độ và yêu cầu tối ưu vùng trời, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối 44.871 chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán (từ ngày 9-22/2/2026), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã bảo đảm điều hành an toàn tuyệt đối 44.871 chuyến bay, duy trì vận hành ổn định hệ thống trong điều kiện khai thác với cường độ cao.

Đáng chú ý, áp lực điều hành bay không chỉ gia tăng về số lượng chuyến bay mà còn thể hiện ở mật độ hoạt động bay theo khung giờ, yêu cầu tối ưu hóa năng lực vùng trời, quản lý luồng không lưu linh hoạt và bảo đảm phân cách trong toàn bộ vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Hoạt động cung cấp dịch vụ điều hành bay được triển khai đồng bộ tại các cơ sở kiểm soát không lưu đường dài (ACC), tiếp cận (APP) và tại sân (TWR) thuộc 3 đơn vị: Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty Quản lý bay miền Trung và Công ty Quản lý bay miền Nam.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), trong các khung giờ cao điểm, tần suất khai thác đạt tới 50-51 chuyến cất, hạ cánh/giờ.