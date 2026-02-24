Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2026 rút ngắn tiến độ 7 tháng

Theo kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được điều chỉnh, cùng với việc rút ngắn các giai đoạn thu thập thông tin, việc tổng hợp kết quả và biên soạn báo cáo kết quả sơ bộ tổng điều tra được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công bố vào ngày 30/6/2026, rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thu thập thông tin đầy đủ, toàn diện về các đơn vị kinh tế gồm: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam làm cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế-xã hội theo địa giới hành chính mới của cấp tỉnh, cấp xã trên phạm vi cả nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và giám sát trong giai đoạn phát triển mới./.